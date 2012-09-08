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    8 сентября 2012

    На смену планшету Ainol Novo 7 Elf II пришла модель Novo 7 Crystal: дисплей IPS, двухъядерный CPU и Android 4.1 за $120: Изделие можно приобрести в среднем за $120

    21:359

    Wikipad — настоящий игровой планшет: Tegra 3 и специальный геймпад

    19:0213

    ColorFire выпустила очередную видеокарту линейки Xstorm: ColorFire Radeon HD 7850 Xstorm

    17:201

    Cooler Master обновила блок питания Silent Pro Hybrid 1300W: Блок питания Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W сохранил сертификат 80Plus Gold

    12:033

    Avid Audio и RSPE Audio Solutions представили звуковой интерфейс Avid Thunderbolt HD | Native Interface : Avid Thunderbolt HD | Native Interface — до 64 звуковых каналов можно подключить к одному порту Thunderbolt

    11:454

    Samsung готовит версию Galaxy Note II с поддержкой двух SIM-карт: Спецификации этого варианта соответствуют спецификациям международной версии

    09:4016

    Объектив с коррекцией перспективы Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC будет показан на Photokina : О цене и сроке начала продаж объектива Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC производитель пока не сообщил

    08:0015

    Компания Carl Zeiss привезет на Photokina объектив Apo Sonnar T* 2/135: Рекомендованная цена Carl Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 — 1600 евро

    07:005

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