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    14 сентября 2012

    У NXP готов высокоскоростной коммутатор Thunderbolt с малым энергопотреблением : Коммутатор CBTL05024 поддерживает скорость 10 Гбит/с

    21:435

    TrueCaller 2.90 для Symbian позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    18:26

    Teamviewer 7.0.632 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    18:17

    Линейка вентиляторов Scythe Glide Stream пополнилась моделями типоразмера 140 мм: На выбор четыре модели

    18:092

    Tamron обновляет легендарный макрообъектив 90mm/2,8, добавляя в него оптический стабилизатор и ультразвуковой мотор: Новая модель получила название SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (F004)

    17:533

    IDF 2012: примеры изделий на платформе Clover Trail: Появления первых планшетов на платформе Clover Trail на рынке следует ожидать этой осенью

    17:005

    IDF 2012: платформа Clover Trail, спроектированная специально для планшетов с Windows 8: По оценке Intel, на базе Clover Trail можно создавать планшеты толщиной менее 8,5 мм

    16:0120

    При создании ковриков SARGAS и ENSIS компания Mionix использовала технологию S.Q.A.T.: Продажи ковриков Mionix SARGAS и ENSIS должны начаться в конце сентября по цене от $15

    15:314

    Tamron вносит изменения в маркировку объективов для камер Nikon: Обозначение N II уходит в прошлое

    15:153

    IDF 2012: вслед за Medfield придет Clover Trail и Clover Trail+, а за Clover Trail — Bay Trail: Основой платформ, которые последуют за Clover Trail и Clover Trail+ станет новая микроархитектура

    15:053

    Chrome 18 для Android стал безопаснее: Chrome, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    14:181

    Tamron анонсирует выпуск объектива SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD: Стабилизированный телеобъектив с ультразвуковым мотором Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD появится в продаже до конца года

    14:027

    Galaxy GeForce GTX 660 GC 2GB — разогнанный вариант новой 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 660: Номинальная тактовая частота GPU видеокарты — 1006 МГц

    13:42

    IDF 2012: как сильно и за счет чего снижено энергопотребление Medfield: Среди достоинств Medfield разработчик выделяет малое энергопотребление

    13:408

    Ассортимент KFA2 пополнили 3D-карты GeForce GTX 660 EX OC и KFA2 GeForce GTX 650 EX OC: 3D-карты KFA2 GeForce GTX 660 EX OC и KFA2 GeForce GTX 650 EX OC разогнаны в заводских условиях

    12:48

    Inno3D наделяет GeForce GTX 660 кулером HerculeZ HZ2000S с двумя вентиляторами, GeForce GTX 650 — с одним: Частоты компонентов карт Inno3D GeForce GTX 660 и GeForce GTX 650 равны референсным

    12:25

    AnVir Task Manager Free v.7.03 - бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows

    12:05

    Rising PC Doctor v.6.0.5.61 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    11:30

    Maxthon v.3.4.5.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:55

    IDF 2012: Подробности о внутреннем и внешнем устройстве Medfield: Среди достоинств Medfield разработчик выделяет высокую производительность CPU

    10:5015

    SUPER 2012 Build 53 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    10:20

    Glary Utilities v.2.49 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    09:45

    Серия видеокарт Gainward Golden Sample пополнилась двумя разогнанными моделями на базе NVIDIA GeForce GTX 660 и GTX 650: Максимальная частота GPU GeForce GTX 660 "Golden Sample" — 1072 МГц, GPU GeForce GTX 650 1GB "Golden Sample" — 1071 МГц

    09:15

    Belarc Advisor v.8.2.7.17 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    09:10

    Создайте первое приложение для Windows 8 вместе с Visual Studio 2012 : Новая среда для разработки Visual Studio 2012 позволяет создавать приложения не только профессиональным разработчикам

    08:35

    Mail.Ru включает шифрование трафика по умолчанию: Почта Mail.Ru начала использовать HTTPS-шифрование по умолчанию для всех пользователей

    08:00

    IDF 2012, день второй: Advanced Technologies Zone, 11-дюймовый планшет Acer Iconia Tab W700 на процессоре Intel Core i3: Масса планшета Acer на процессоре Intel Core i3 — 942 г

    07:3020

    IDF 2012, день второй: Advanced Technologies Zone, ультрабуки Acer Aspire S7 и NEC LaVie Z: Корпус Aspire S7 выполнен из композитного материала

    07:156

    Во втором полугодии планшеты помешают продажам электронных книг и ноутбуков: Выход Kindle Fire HD, Nexus 7 и iPad mini повышает интерес к планшетам

    07:0014

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