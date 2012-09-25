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    25 сентября 2012

    Archos анонсировала бюджетный планшет 97 Xenon: Устройство наделено CPU частотой 1,4 ГГц

    23:179

    Организация JEDEC опубликовала спецификации DDR4: Принят новый стандарт памяти DRAM — DDR4

    22:106

    Специалисты Chipworks заглянули внутрь процессора Apple A6: В конфигурацию Apple A6 входит два ядра ARM и три ядра Power VR

    20:1724

    Необычный компьютерный корпус In Win H-Frame оценен в $512: В основе устройства, напоминающего снаружи радиатор, - девять алюминиевых «ребер»

    18:4915

    Появились данные о производительности процессора Pentium 2117U: На 20% производительнее, чем Pentium 987

    15:3812

    Корпус для ПК Cooler Master Storm Scout 2 имеет ручки для переноски: Cooler Master Storm Scout 2 поддерживает платы типоразмера micro-ATX и ATX

    14:507

    Nokia пополнила семейство Asha: модель 308 поддерживает две SIM-карты, а модель 309 оснащена модулем Wi-Fi: Стоимость каждой из моделей без учета налогов — $99

    14:485

    В каталоге Intel появился процессор Pentium B980: Сроком выхода процессора Intel Pentium B980 указан второй квартал 2012 года

    13:44

    Смартфон Pantech Vega R3 на процессоре Snapdragon S4 Pro оснащен экраном типа IPS Pro размером 5,3 дюйма: Смартфон Pantech Vega R3 поддерживает LTE

    13:0719

    Разрешение 29-дюймового монитора Dell U2913WM равно 2560 x 1080 пикселей: О цене и сроке начала продаж монитора Dell U2913WM пока данных нет

    12:5147

    Toshiba оснащает гибридные жесткие диски серии MQ01ABD 8 ГБ памяти типа SLC NAND: Устройства выполнены в корпусах типоразмера 2,5 дюйма

    12:502

    Green House использует в картах памяти формата CFast флэш-память типа SLC: Одновременно выпущены три серии карт памяти Green House CFast: GH-CFS-NSA, GH-CFS-XSA и GH-CFS-NMA

    12:121

    Аналитики назвали причину дефицита смартфонов Apple iPhone 5: Аналитики ожидают, что за год Apple сможет продать 170,7 млн. смартфонов

    11:4525

    Sony анонсирует семейство внешних батарей для смартфонов и планшетов: В Sony знают, как увеличить время автономной работы мобильных устройств

    10:5315

    Специалисты NTT продемонстрировали передачу данных по оптоволокну со скоростью 1 Пбит/с: Это в 1000 раз больше скорости коммерческих сетей

    10:1212

    imec и SolarWorld научились делать из монокристаллического кремния солнечные элементы толщиной 100 мкм: Элементы типа PERC считаются многообещающими кандидатами на роль массовых солнечных элементов следующего поколения

    08:152

    За три дня было продано 5 млн. смартфонов Apple iPhone 5, но это вдвое меньше, чем ожидалось: Что помешало продать больше смартфонов iPhone 5?

    07:4528

    Nufront лицензирует процессор ARM Cortex-A15 и графический процессор Mali-T658: Nufront планирует использовать лицензированные разработки ARM в однокристальных системах для смартфонов, планшетов и телевизоров

    07:304

    Основой микроконтроллеров Atmel SAM4L стал процессор Cortex-M4: Микроконтроллеры Atmel SAM4L потребляют меньше электроэнергии, чем конкурирующие решения

    07:15

    Появилась информация о цене процессоров AMD FX на ядре Piledriver: Начат прием предварительных заказов на процессоры AMD FX 4300, FX 6300, FX 8320 и FX 8350

    07:0020

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