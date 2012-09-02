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    2 сентября 2012

    Юбилей Marshall отмечен выпуском активной акустической системы Hanwell: Производитель обещает начать продажи Hanwell в ноябре

    22:371

    Мышь Level 10 M появилась в продаже: Стали известны спецификации

    17:1020

    Появилось видео с наушниками для нового iPhone: Странная форма и отсутствие блока управления на кабеле

    15:4111

    Razer обновляет свой игровой ноутбук Blade: Intel Core i7 и GeForce GTX 660M

    14:2710

    Huawei подготовила Android-смартфон Ascend G330, оценила его в 199 евро: Новинка оснащена 4-дюймовым экраном и двухъядерным CPU частотой 1 ГГц

    13:456

    Huawei представила смартфон Ascend G600 с дисплеем диагональю 4,5 дюйма: Аппарат оснащен CPU частотой 1,2 ГГц и поддерживает NFC

    12:2012

    Samsung показала прототип ультрабука Series 9 с матовым экраном разрешением 2560 x 1440 пикселей: Местом показа прототипа Samsung Series 9 выбрана выставка IFA 2012

    12:1534

    Apple предложила сделку европейским антимонопольщикам: По европейским законам штраф за антимонопольные действия может достигать 10% годового дохода компании

    12:0226

    TSMC не заинтересовали инвестиции, предложенные Apple и Qualcomm в обмен на эксклюзивные поставки чипов: Apple и Qualcomm предлагали TSMC более миллиарда долларов

    08:0017

    Фото дня: новый планшет Amazon Kindle Fire: Amazon представит новинку уже на следующей неделе

    07:307

    Apple обвиняет Samsung в заполнении рынка «подражательными продуктами» и просит суд запретить продажи Galaxy S III и других продуктов: В списке продуктов Samsung, продажу которых просит запретить Apple, появилось новые позиции

    07:0053

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