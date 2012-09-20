  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 сентября 2012

    Основой встраиваемой системной платы VIA EPIA-M920 стал чипсет VIA VX11H: Модель предназначена для медицинских устройств, игровых автоматов и цифровых терминалов

    20:405

    WD начнет выпуск дисковых накопителей толщиной 5 мм еще в этом году : Ускорить переход к серийному выпуску побудил интерес со стороны производителей ноутбуков

    17:256

    Аналитики IHS iSuppli подсчитали стоимость комплектующих iPhone 5: Стоимость комплектующих iPhone 5 с 16 Гб флэш-памяти — $199

    16:0020

    Графический процессор 3D-карты MSI GeForce GTX 660 HAWK будет разогнан до 1176 МГц: Карта получит систему охлаждения Twin Frozr IV

    15:231

    Vuze v.4.7.2.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    15:00

    «Флэшки» PNY Mini Hook Attaché стали меньше и легче своих предшественниц: Устройства предлагаются в четырёх вариантах объёма: 4, 8, 16 и 32 ГБ

    14:554

    Смартфоны ZTE на платформе Firefox Mobile OS могут появиться до конца года: ZTE и Mozilla собираются представить новую мобильную ОС

    14:1513

    Thermaltake выпустила корпус New Soprano: Обновлённая модель представлена в двух вариантах: чёрном и белом

    14:009

    FastStone Capture v.7.3 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    14:00

    IDC повышает прогноз объема рынка планшетов в 2012 году: В 2012 году будет выпущено 117,1 млн. планшетов

    13:54

    Trillian v.5.2 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    13:00

    Murata выпускает самую маленькую в мире радиометку HF-band RFID : Размеры тега LXMS33HCNG-134 — 3,2 x 3,2 x 0,7 мм

    12:57

    Толщина 24-дюймового монитора HP x2401 равна 11 мм: Цена монитора HP x2401 — $249

    12:2518

    Miranda IM v.0.10.3 — новая версия интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    12:00

    Производители флэш-памяти NAND хотят поднять цены: Samsung Electronics, Toshiba, SanDisk и SK Hynix недовольны низкими ценами на флэш-память NAND

    11:505

    Появились уточненные цены и спецификации APU Trinity: Датой выхода APU Trinity считается 1 октября

    11:2513

    Immunet Protect Free v.3.0.8 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    11:00

    System Ninja v.2.3.6 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    10:00

    По следам IDF: Spring Meadow помогает увеличить время автономной работы ультрабука: Отказ от обработки ненужного трафика — резерв повышения автономности

    09:457

    Выход 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ожидается 9 октября: По производительности GeForce GTX 650 Ti может быть сопоставима с Radeon HD 7850

    09:305

    Производительность процессоров Apple A6 и Intel Atom Z2460 сравнили в тесте SunSpider 0.9.1: В конфигурацию Apple A6 входит два ядра ARM, работающих на частоте до 1 ГГц

    09:1559

    MSI Afterburner v.2.2.4 - фирменная утилита для разгона видеокарт MSI: Вышла новая версия фирменной утилиты для разгона видеокарт MSI

    09:00

    Microsoft представила клавиатуру Sculpt Comfort Keyboard для Windows 8: Половина клавиши пробела клавиатуры Microsoft Sculpt Comfort Keyboard может выполнять другую функцию

    09:0022

    В четвертом квартале ZTE выпустит смартфон на платформе Open webOS: Кроме того ZTE планирует выпуск смартфонов на платформе Mozilla Firefox OS

    08:4516

    Sigma обновила объектив 120-300mm F2.8 DG OS HSM : Объектив Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM защищен от пыли и влаги

    08:151

    Apps Ministry и "Анимаккорд" выпустили "Пазлы: Маша и Медведь" для iPad: Мобильное приложение "Пазлы: Маша и Медведь"

    08:00

    Завтра Apple может попросить суд утроить сумму, которую ей должна заплатить Samsung: Выплата, превышающая 3 млрд. долларов, станет самой большой в истории патентных тяжб

    08:0060

    3D-карта Maxsun MS-GTX650 — вариант GeForce GTX 650 с коротким, но толстым охладителем: Компоненты Maxsun MS-GTX650 работают на референсных частотах

    07:302

    Компании Samsung, LG и Philips обвинены в США в сговоре с целью фиксации цен на... кинескопы: У США есть свои рецепты выхода из экономического кризиса

    07:3018

    AFOX выпускает 3D-карту GeForce GTX 650 с коротким кулером: Монтажная планка карты AFOX GeForce GTX 650 — одинарная

    07:15

    Scythe Kabuto 2 — обновленная версия процессорного кулера с горизонтальным расположением вентилятора: Продажи Scythe Kabuto 2 (SCKBT-2000) уже начались по цене 34 евро

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018