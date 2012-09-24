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    24 сентября 2012

    Acer Z110 — Android-смартфон с поддержкой двух SIM-карт ценой 100 евро: Диагональ экрана новинки — 3,5 дюйма

    23:515

    Google Maps запустили на iOS 6: Карты Google работают на новой версии операционной системы от Apple, хоть и неофициально.

    23:342

    Klip Video Sharing 3.4.7 делает обмен видео на мобильном простым:

    23:24

    PicBoost 1.62 помогает обрабатывать фотоснимки на iOS: С его помощью можно отредактировать кривые в реальном времени, выполнить обрезку

    23:19

    Springpad 3.2 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    23:13

    Screenshot It 3.37 поможет сделать скриншоты экрана смартфона: Программа поддерживает графические форматы jpg и png, а также содержит ряд полезных инструментов для быстрого редактирования картинок.

    23:07

    Новая версия клиента Twitter 5.02 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    22:56

    Fotolr Photo Studio 3.0.6 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    22:36

    Стали известны характеристики смартфона LG Optimus Vu II: Новая версия смартфона получила 2 ГБ оперативной памяти

    21:388

    В Hitachi знают, как записать в кусочек кварцевого стекла площадью 2 см² содержимое компакт-диска: Новый носитель может оказаться практически вечным

    20:2225

    Мышь HP Touch to Pair стала первой беспроводной мышью с поддержкой NFC: Одновременно представлены мыши HP Wireless X4500, X5500 и X6000

    19:522

    Твердотельный накопитель RunCore Kylin III выполнен в виде карты расширения PCI Express: Накопитель RunCore Kylin III объемом 1,6 ТБ демонстрирует производительность 2,0 млн. IOPS на операциях чтения

    19:359

    Leica D-Lux 6 — близкая родственница камеры Panasonic Lumix LX7, представленная на Photokina 2012: Камера Leica D-Lux 6 получила объектив Leica DC Vario-Summilux 4.7 - 17.7 mm f/1.4 - 2.3 ASPH

    18:541

    Tube Downloader 2.2 создает видеоколлекцию на iPhone и iPad: Приложение для загрузки видеороликов из Интернета

    18:17

    Максимальная заявленная производительность тонких SSD Samsung 840 Series — 100 000 IOPS: Samsung планирует приступить к продажам новых SSD в середине октября

    18:159

    Units 2.2.2 — конвертер величин для iPhone и iPad: Утилита дает возможность преобразовывать сотни разных размерностей в сорока трех различных категориях

    18:11

    Auto App Organizer 4.02 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    18:08

    Monitor2Go — портативный монитор для планшетов и смартфонов Apple и не только: 15,6 дюйма, алюминий, $330.

    17:581

    Появились данные о характеристиках ASUS Padfone 2: По предварительной информации аппарат получит камеру разрешением 13 Мп и дисплей диагональю 4,7 дюйма

    16:2513

    CMI испытывает сложности с технологией AMOLED — годной получается лишь одна из пяти панелей: Тайваньские компании продолжают развивать производство AMOLED

    16:1511

    B.I.G. представила объектив 15mm f/4.5 со сдвигом для камер системы Micro Four Thirds: Объектив B.I.G. 15mm f/4.5 Shift оценен производителем в 999 евро

    15:502

    Murata начинает выпуск самых тонких в мире ионисторов: Новые ионисторы Murata предназначены для использования во вспышках

    15:0511

    В Китае «засветился» смартфон Nokia Lumia 510: Аппаратная основа Nokia Lumia 510 — Qualcomm MSM7227A

    14:591

    Специалисты Panasonic создали датчик изображения разрешением 13 Мп для смартфонов: Впервые в датчике с прямой засветкой размер пикселя уменьшен до 1,12 мкм

    13:2610

    Windows Firewall Control v.3.7.0.0 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    13:00

    Утечка дает представление о корпусе Corsair 900D Godzilla: О цене и сроке начала продаж Corsair 900D Godzilla пока данных нет

    12:177

    Database.NET v.7.2 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    12:00

    Toshiba обновляет семейство внешних HDD Canvio: Новые внешние HDD Toshiba Canvio оснащены интерфейсом USB 3.0

    11:04

    GoodSync v.9.3.3.3 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    11:00

    Основой твердотельных накопителей Green House GH-SSD32A служат контроллеры SandForce SF-2281VB1 : Накопители Green House GH-SSD32A оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    10:35

    PrivaZer v.1.2.23 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    10:00

    TSR Watermark Image v.2.2.0.7 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    09:00

    CDBurnerXP v.4.4.2 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    08:00

    Компактная камера Casio EX-H50 оснащена 24-кратным трансфокатором: В камере Casio EX-H50 используется датчик типа CCD формата 1/2,3 дюйма разрешением 16,1 Мп

    07:304

    Японское правительство попытается спасти Renesas: Renesas, крупнейший мировой поставщик микроконтроллеров, используемых в автомобилях, переживает кризис

    07:0010

    Leica представила Super-Elmar-S 24mm f/3.5 ASPH. и еще два объектива системы S: Систему S пополнили объективы Leica Super-Elmar-S 24 mm f/3.5 ASPH., Leica Vario-Elmar-S 30-90 mm f/3.5-5.6 ASPH. и Leica TS-APO- Elmar-S 120 mm f/5.6 ASPH.

    00:353

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