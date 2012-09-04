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    4 сентября 2012

    Хакеры частично опубликовали данные о 12 млн. пользователей устройств Apple, якобы украденные у ФБР: В базе, помимо UDID, содержатся и другие сведения

    23:159

    Накануне выхода смартфона Nokia Lumia 920 появились его новые изображения : Смартфон Nokia Lumia 920 будет предложен в пяти цветовых вариантах

    20:1524

    Philips представила множество интересных мониторов, один из которых с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2560 x 1080 точек: его диагональ - 29 дюймов, а матрица AH-IPS

    19:1432

    Acer выпустит смартфон под управлением Windows Phone 8 в следующем году: Аппарат будет построен на базе двухъядерного CPU Qualcomm

    18:455

    NXP Semiconductors выпускает первый в отрасли шестиканальный коммутатор DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4: Двунаправленный коммутатор CBTL06DP213 работает на частоте около 11 МГц

    18:17

    IDT вступает в альянс A4WP, продвигающий технологию беспроводного питания: Участвуя в Alliance for Wireless Power, IDT рассчитывает ускорить распространение технологии беспроводного питания

    16:23

    ASUS привезла на выставку IFA планшеты Vivo Tab и Vivo Tab RT с Windows 8: Новые модели еще не вышли на рынок, но уже получили новые имена

    15:1719

    Century представила CRST1035EU3 — корпус для 10 HDD: Новинка оценена в нескромные $630

    14:2512

    NAS-сервер Synology DiskStation DS413j имеет четыре отсека для накопителей: Synology DS413j работает под управлением ОС DiskStation Manager 4.1

    14:0418

    Sapphire анонсирует 3D-карту FleX HD 7770 GHz Edition: К 3D-карте Sapphire FleX HD 7770 GHz Edition одновременно можно подключить до четырех мониторов

    12:40

    Камеру смартфона можно использовать для идентификации по рисунку вен: Для повышения точности, анализ рисунка вен дополнен анализом изображения кисти

    11:4610

    Что показывают тесты производительности NVIDIA GeForce GTX 660?: Тематический ресурс опубликовал тесты NVIDIA GeForce GTX 660 за неделю до выхода карты

    11:155

    System Cleaner v.6.7.0 - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    10:552

    AppRemover v.2.2.29.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    10:20

    CMI первой в мире приступает к серийному выпуску панелей, имеющих разрешение 4Kx2K: На мощностях CMI уже запущено производство 56-дюймовых панелей 4Kx2K

    10:1521

    Pipo U1: планшет за $125 с семидюймовым экраном разрешением 1280 х 800 точек и CPU частотой 1,6 ГГц : Устройство управляется ОС Android 4.1

    09:5919

    Специалисты Sony изготовили самый большой в мире лист графена размерами 0,23 х 100 м: Для изготовления самого большого в мире листа графена использовался рулонный метод

    09:5612

    Norton Removal Tool 2012.0.5.17 - утилита полного удаления продуктов Symantec: Утилита полного удаления продуктов Symantec

    09:45

    Eusing Free Registry Cleaner v.3.0 - бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    09:10

    Эффективность блоков питания COUGAR PowerX достигает 87%: Заявленная мощность поддерживается при температуре до 40°C

    08:506

    HDD Observer v.5.2 - утилита для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков: Мощная утилита, предназначенная для мониторинга и быстрой починки некоторых неисправностей жестких дисков

    08:35

    SearchInform представила обновления продуктов для обеспечения информационной безопасности: SearchInform представила серию обновлений своих продуктов

    08:00

    В октябре Google собирается выпустить планшет Nexus 7 с поддержкой 3G: Добавление поддержки 3G улучшит конкурентную позицию Nexus 7

    08:007

    У Intel Atom есть перспективы в смартфонах нижнего сегмента: В четвертом квартале ожидается выход нескольких моделей смартфонов на базе Intel Atom

    07:3026

    Начались продажи охладителя для GPU Prolimatech MK-26: Охладитель Prolimatech MK-26 совместим с широким кругом GPU

    07:00

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