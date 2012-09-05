  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 сентября 2012

    Мировой рынок беспроводных сетей за год вырос на 12,7%, подсчитали аналитики IDC: Рынок корпоративных беспроводных сетей за год вырос на 24,8%

    23:551

    Ассортимент Enermax пополнили блоки питания Platimax и Maxrevo мощностью 1350 и 1500 Вт: Блоки питания Platimax 1350W и Maxrevo 1500W оснащены модульными кабельными системами

    23:524

    Toshiba пополняет семейство EXCERIA самыми быстрыми в мире карточками памяти формата microSDHC: Объем карточек Toshiba EXCERIA microSDHC UHS-I достигает 32 ГБ

    23:44

    Смартфон Motorola DROID RAZR HD получил экран размером 4,7 дюйма и батарею емкостью 2500 мА∙ч: Основой Motorola Droid RAZR HD стал двухъядерный процессор Snapdragon S4

    23:169

    D-Link ориентирует хранилище ShareCenter 4-Bay Cloud Storage 4000 на домашних пользователей и небольшие офисы: Цена D-Link ShareCenter 4-Bay Cloud Storage 4000 — $450

    22:342

    Представлен смартфон Nokia Lumia 820 с ОС Windows Phone 8: В Nokia Lumia 820 используется технология PureView

    20:347

    Флагманский смартфон Nokia Lumia 920 представлен официально: Аппарат оснащен дисплеем PureMotionHD+ диагональю 4,5 дюйма и двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    19:4443

    Китайцы уже примеряются к Microsoft Surface?: Китайская компания FView готовит планшет с двумя ОС — Windows 8 или Android 4.1 Jelly Bean. Правда или вымысел?

    18:2818

    Бюджетный смартфон Nokia под управлением Windows Phone 8 появится в начале 2013 года: Аппарат получит экран диагональю 4,3 дюйма и двухъядерный CPU частотой 1 ГГц

    16:3711

    NZXT Cyro X60 и V60: нестандартные охлаждающие подставки для ноутбуков : Каждая из новинок оснащается двумя вентиляторами

    14:4710

    В надежде повысить прибыль, тайваньские производители ноутбуков углубляются в континентальный Китай: Китайские власти способствуют развитию центральной части страны

    13:0521

    I-O DATA оснащает внешний накопитель HDPC-UTNS интерфейсом USB 3.0: Объем накопителя HDPC-UT1.0NSK — 1 ТБ

    12:20

    Опубликованы предварительные спецификации камеры Panasonic GH3: Panasonic GH3 — альтернатива любительским зеркальным камерам верхнего сегмента?

    11:1724

    Image Tuner v.3.5 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    10:55

    LameXP v.4.05 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    10:201

    В серию ASUS GeForce GTX 660 войдет три модели: Цены 3D-карт ASUS серии GeForce GTX 660 пока неизвестны

    10:053

    Driver Magician Lite v.3.9.9 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    09:45

    Уточненные сведения о цене GeForce GTX 660 и GTX 650 дополнены «шпионским фото» новых 3D-карт: По последним данным, GeForce GTX 660 будет стоить $230-250, GeForce GTX 650 — $149

    09:156

    XnConvert v.1.50 - бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики: Бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики

    09:10

    ASUS готовится выпустить 3D-карту Matrix HD7970 Platinum: В корпусе системного блока для Matrix HD7970 Platinum придется отвести три посадочных места

    09:004

    Club 3D увеличивает объем памяти 3D-карты GeForce GTX 560 SE до 1536 МБ: Карта поддерживает NVIDIA PhysX, 3D Vision и работу в режиме SLI

    08:451

    СИТРОНИКС ИТ получил новую специализацию Oracle в области бизнес-аналитики: Компания «СИТРОНИКС ИТ», имеющая статус Oracle Platinum Partner, получила новую специализацию Oracle Business Intelligence Foundation в области технологий для бизнес-анализа

    08:35

    Операторы уже начали получать карточки nano-SIM: Карточка nano-SIM будет использоваться в новом смартфоне Apple iPhone

    08:3033

    Выход 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 650 2GB Extreme ожидается 12 сентября: От референсного образца изделие ZOTAC отличается кулером и удвоенным объемом памяти

    08:15

    Getac анонсировала защищенный планшет Z710 под управлением Android: В основе аппаратной платформы изделия лежит SoC TI OMAP 4430

    08:0710

    Начались продажи MAXON CINEMA 4D версии R14: Инновации в моделировании, новый уровень программной интеграции и высокая производительность могут оказать значительное влияние на работу 3D-профессионалов

    08:00

    WD изменяет названия продуктовых линеек жестких дисков: В WD надеются, что изменение упростит выбор жестких дисков

    08:0012

    Фото дня: прототип смартфона Nokia RM-742 Lauta, который мог последовать за N9: Основным отличием Nokia RM-742 Lauta от N9 должна была стать клавиатура

    07:4529

    Наборы SanDisk ReadyCache предназначены для повышения производительности ПК с помощью кэширующего SSD: Основой набора SanDisk ReadyCache является SSD типоразмера 2,5 дюйма объемом 32 ГБ

    07:304

    Внешний жесткий диск Silicon Power Diamond D01: емкость 1 ТБ и интерфейс USB 2.0: Габариты алюминиевого корпуса Silicon Power Diamond D01 равны 75,5 x 117,55 x 14 мм

    07:151

    Компания NEC продает все акции совместного предприятия, в котором ее партнером выступает Lenovo: Сумма сделки — 230 млн. долларов

    07:003

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018