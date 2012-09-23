  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 сентября 2012

    По следам IDF 2012: изучаем анатомию мини-ПК Intel NUC: NUC — Intel Next Unit of Computing

    22:3610

    Японские специалисты использовали флексографическую печать нанотрубками для изготовления гибких дисплеев: Производительность флексографической печати выше производительности шелкографии и струйной печати

    20:553

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.87: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    18:12

    Trillian 2.0.274 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    17:56

    Picture Effect Magic 2.81 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    17:51

    OfficeSuite 6.5.959 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    17:47

    Kingsoft free Office 5.0 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    17:44

    В серию процессорных систем водяного охлаждения Enermax ELC вошли модели ELC120-TB, ELC120-TA и ELC240 : Enermax ELC120-TB, ELC120-TA и ELC240 — замкнутые необслуживаемые СВО для многоядерных процессоров

    17:00

    Камера Leica V-Lux 4 — именитый близнец модели Panasonic Lumix FZ200 : Камера Leica V-Lux 4 относится к категории «суперзумов»

    15:575

    Карты памяти PNY CompactFlash Pro-Elite Plus поддерживают режим Ultra DMA 7 : Покупателям карт PNY CompactFlash Pro-Elite Plus компания дарит водонепроницаемый и ударопрочный футляр

    14:253

    Fotolr Photo Studio 2.12 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    14:24

    Новая версия клиента Twitter 3.4 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    11:14

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018