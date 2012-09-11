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    11 сентября 2012

    Длина объектива HD PENTAX DA 560mm F5.6 ED AW для камер с байонетом K превышает полметра: Объектив HD PENTAX DA 560mm F5.6 ED AW имеет всепогодное исполнение

    23:5511

    Внешний SSD Akitio Neutrino оснащен интерфейсом Thunderbolt: Объем Akitio Neutrino Thunderbolt Edition равен 120 ГБ

    23:303

    Корпусные вентиляторы Scythe Glide Stream 120 отличаются особой формой лопастей: Разработка позволяет уменьшить сопротивление воздуха и снизить уровень шума

    23:207

    BIOSTAR выпускает свою первую системную плату с процессором AMD: Недорогой DELUXE для HTPC и NAS

    22:335

    Появились снимки 3D-карты Inno3D GeForce GTX 660 с кулером HerculeZ2000XE: На плате Inno3D GeForce GTX 660 установлено два шестиконтактных разъема дополнительного питания

    22:19

    Объектив smc PENTAX DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM — «ультразум» для камер с байонетом K : Продажи smc PENTAX DA 18-270mm F3.5-5.6 ED SDM производитель обещает начать в ноябре по цене $800

    21:555

    PENTAX расширяет систему Q камерой Q10 и принадлежностями для съемки: Разрешение камеры PENTAX Q10 равно 12,4 Мп

    20:1810

    Продажи объектива HD PENTAX D FA 645 MACRO 90mm F2.8 ED AW SR начнутся в октябре: Объектив HD PENTAX D FA 645 MACRO 90mm F2.8 ED AW SR предназначен для среднеформатной камеры PENTAX 645D

    19:344

    Sony HMZ-T2 — второе поколение персональных 3D-очков : Стоимость $894

    19:1619

    IDF 2012: Day Zero: В последний день перед открытием осеннего форума IDF 2012 прошел так называемый Day Zero

    18:405

    Представлены зеркальные камеры PENTAX K-5 II и K-5 IIs: Разрешение камер PENTAX K-5 II и K-5 IIs равно 16 Мп

    17:373

    AMD начинает поставки серверов SM15000 на процессорах Intel Xeon поколения Ivy Bridge: Серверы SM15000 доступны также на процессорах AMD Opteron

    16:4225

    Rosewill выпускает механические клавиатуры RK-9100 с синей светодиодной подсветкой: Подсветка имеет четыре уровня яркости и три режима

    15:258

    IDT начинает поставки компонентов для модулей памяти DDR4: У IDT готовы регистр DDR4 и термодатчик для серверных модулей памяти следующего поколения

    15:22

    Toshiba снизит цены на флэш-память NAND?: На 25%

    15:106

    NI выпускает первое в отрасли гибридное шасси PXI Express, в котором все слоты работают в режиме PCI Express 2.0 x8: PXIe-1085 имеет 16 слотов PCI Express 2.0 x8

    14:391

    Совсем скоро GIGABYTE выпустит системные платы типоразмера Mini-ITX на основе чипсетов Intel Z77 и H77: Модели получили по два адаптера Gigabit Ethernet и модуль беспроводной связи с Wi-Fi, WiDi и Bluetooth 4.0

    14:357

    Kensington использует в доках с интерфейсом USB 3.0 технологию DisplayLink: Модель sd3500v обеспечивает подключение одного или двух мониторов с входами HDMI и DVI или VGA

    13:551

    Вышел Яндекс.Диск для iOS и Android: Сервис от Яндекса открыт для всех

    13:173

    GetDataBack v.4.30 - мощная программа для восстановления удаленной информации: Мощная программа для восстановления удаленной информации

    13:15

    Documents To Go 4.0.10 для iOS — офисный пакет, совместимый с MS Office: Это приложение включает в себя набор офисных утилит для работы с текстовыми документами, таблицами, PDF-файлами

    12:46

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    12:44

    «За рулем» 1.2.1 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    12:41

    UnHackMe v.5.9.9 Build 400 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    12:40

    "КонсультантПлюс: основные документы": кодексы РФ и правовые акты на мобильном: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    12:34

    Green House GH-CRAD-SUAK — кардридер для Android-устройств: Поддержка SDIO

    12:2214

    ShellExView v.1.75 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе дополнений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    12:05

    Transcend выпускает карту памяти SDXC Class 10 объёмом 128 ГБ: Стоимость $170

    11:5210

    SSD Tweaker v.2.12.0 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    11:30

    EarthView v.4.0.0 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    10:55

    GIGABYTE подготовила неттоп GB-TCD на базе процессора Intel Atom D2550: Цену новинки еще предстоит узнать

    10:491

    Deskman v.12.2.1 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    10:20

    В Китае анонсирован Android-смартфон Lenovo A660 в защищенном корпусе: Корпус устройства защищен согласно рейтингу IP67

    09:5611

    Balabolka v.2.5.0.530 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    09:45

    PicPick v.3.1.8 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    09:10

    WebServer Stress Tool v.7.3.0 - мощный тестовый HTTP-сервер/клиент: Мощный тестовый HTTP-сервер/клиент

    08:351

    «Лаборатория Касперского» представляет решение нового поколения для защиты почтовых серверов на базе Linux: «Лаборатория Касперского» представляет решение нового поколения для защиты почтовых серверов на базе Linux

    08:00

    Увольнения помогут Kodak за год сэкономить 330 млн. долларов : В ходе реорганизации Kodak сократит еще 1000 рабочих мест

    07:453

    Стало известно, откуда у хакеров данные о пользователях устройств Apple: Данные были похищены не у ФБР

    07:3020

    В 2013 году TSMC будет делать процессоры для Apple, а капитальные расходы компании достигнут 10 млрд. долларов: В первую очередь, средства будут затрачены на приобретение литографического оборудования

    07:153

    IDT выпускает первый контроллер NV-DRAM для шины PCI Express Gen 3 : Контроллер 89HF08P08AG3 NV-DRAM работает с памятью DDR3 DRAM на скоростях до 3 Гбит/с

    07:006

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