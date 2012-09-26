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    26 сентября 2012

    MAINGEAR оснащает моноблок Alpha 24 процессорами Intel Ivy Bridge и дискретными видеокартами NVIDIA: Стоимость компьютера стартует с отметки $1349

    23:418

    Складная клавиатура Buffalo BSKBB14 предназначена для мобильных устройств: Цена клавиатуры Buffalo BSKBB14 примерно равна $125

    23:252

    Серия внутренних пишущих приводов Blu-ray Pioneer BDR-PR1 состоит из двух моделей: Отличительной чертой модели BDR-PR1MA является отсутствие функции проверки качества записи

    21:5811

    Zowie Gear добавляет в линейку игровых мышей модели EC eVo White и AM-FG : Нанесение белого покрытия на мыши EC eVo White и AM-FG занимает 48 часов

    20:32

    Fujitsu ищет, кому продать свой полупроводниковый бизнес: Полупроводниковое производство Fujitsu оценивают в 2,6 млрд. долларов

    20:014

    СВО Cooler Master Seidon 120M совместима со всеми современными процессорами AMD и Intel: Помпа Cooler Master Seidon 120M конструктивно объединена с радиатором

    19:403

    Zalman анонсировала пять игровых клавиатур, одна из которых механическая: До 20 миллионов нажатий

    18:2812

    ViewSonic подготовила Wintel-планшет ViewPad 97i Pro: Устройство укомплектовано двухъядерным процессором Intel Atom N2600 и оценено в $488

    18:218

    Представлены планшеты Barnes & Noble NOOK HD и NOOK HD+: Barnes & Noble называет NOOK HD+ самым легким планшетом с экраном Full HD

    14:3319

    ViewSonic выводит мониторы VG2239m-LED и VG2439m-LED на европейский рынок: Цена VG2239m-LED — 200 евро, VG2439m-LED — 240 евро

    14:301

    Планшет Aakash 2 поступит в продажу в следующем месяце по цене $35: 7 дюймов и Android 2.3

    14:1913

    Основой 27-дюймового монитора ViewSonic VP2770-LED стала панель типа IPS разрешением 2560 х 1440 пикселей: ViewSonic относит VP2770-LED к мониторам для профессионального применения

    10:2525

    Подставка Twelve South HiRise предназначена для мониторов и моноблочных ПК Apple: Цена HiRise — $80

    09:5517

    LaCie представила внешние накопители Rugged USB 3.0 Thunderbolt : Накопители LaCie Rugged USB 3.0 Thunderbolt в усиленном исполнении предназначены для суровых условий эксплуатации

    08:001

    В Apple считают «нормой» царапины на корпусе iPhone 5: Алюминиевый корпус iPhone 5 царапается, но не разбивается

    07:30150

    Hitachi Data Systems анонсирует первую в отрасли унифицированную платформу с возможностью виртуализации для всех типов данных: Hitachi Unified Storage VM — виртуализация, управление и унификация доступа к данным на блочном, файловом и объектном уровнях в рамках единой платформы

    07:151

    Intel называет крайний срок заказа Core i5-3450 и еще 14 процессоров: Intel сокращает выпуск 32-нанометровых процессоров

    07:006

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