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    10 сентября 2012

    Mouse Computer оснастила ноутбук LuvBook S процессором Intel Core i7-3632QM: минимальная стоимость лэптопа — $895, максимальная — $1405

    23:324

    IDC: мировой рынок дисковых систем хранения во втором квартале 2012 года продолжил расти : Аналитики IDC говорят об уверенном росте рынка дисковых систем хранения

    21:16

    До конца месяца EK Water Blocks начнет продажи водоблоков для 3D-карт MSI N680GTX Lightning: О цене EK-FC680 GTX Lightning данных пока нет

    20:21

    TDP некоторых процессоров Haswell составит 10 Вт: Подробности о процессорах Haswell появились накануне открытия Intel IDF

    19:5038

    WD выпускает самый тонкий гибридный накопитель типоразмера 2,5 дюйма: В гибридном накопителе используется флэш-память типа MLC NAND и жесткий магнитный диск

    19:2311

    Hewlett Packard представила стильный моноблок SpectreONE и ещё три модели AiO: SpectreONE оценен в 1300 долларов

    19:148

    Oppo, возможно, выпустит смартфон Oppo Find 5 с пятидюймовым экраном разрешением Full HD: Базисом изделия послужит однокристальная система Qualcomm Snapdragon S4 Pro

    17:5019

    Норвежские ученые смогли вырастить полупроводниковые нити на подложке из графена: GaAs на графене может стать основой для полупроводниковых приборов будущего

    17:284

    Renesas Electronics выпускает контроллер концентратора USB 3.0 µPD720210: Контроллер µPD720210 потребляет на более 350 мВт

    16:38

    Блоки питания серии Zalman ZM-LE относятся к начальному уровню: В серию вошли модели Zalman ZM400-LE и ZM500-LE мощность 400 и 500 Вт соответственно

    15:449

    GeChic On-Lap 1501 — 15-дюймовый монитор для ноутбука с питанием от порта USB: Изделие оценено в $250

    15:153

    VIA EPIA-P910 — первая плата формата Pico-ITX с четырехъядерным процессором и поддержкой стереоскопического видео: Основой VIA EPIA-P910 стал чипсет VIA VX11H

    15:125

    Конкуренция между Intel и ARM на рынке серверов начнет разгораться уже в будущем году : Intel продвигает процессоры Atom в серверном сегменте, чтобы скомпенсировать закат рынка нетбуков

    14:548

    GIGABYTE оснащает видеокарту GV-N650OC-2GI на базе NVIDIA GeForce GTX 650 вентилятором диаметром 10 см: Тактовая частота GPU 3D-карты — 1110 МГц

    12:478

    «Флэшка» ADATA DashDrive Choice UC500 — данные в винной бутылке: Накопитель ADATA DashDrive Choice UC500 оснащен интерфейсом USB 2.0

    12:2210

    ZOTAC оснастит 3D-карту GeForce GTX 660 AMP! кулером с двумя тепловыми трубками: Предполагается, что цена ZOTAC GTX 660 AMP! будет лежать в пределах $229-$249

    12:10

    Express Burn v.4.62 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    12:05

    Palit собирается выпустить разогнанный вариант 3D-карты GeForce GTX 660: Одновременно будет выпущена 3D-карта Palit GeForce GTX 650 с нереференсным охладителем

    11:54

    EK Water Blocks начала продажи процессорных водоблоков серии EK-Supremacy Elite : Водоблоки EK-Supremacy выпускаются в вариантах, подходящих ко всем современным настольным процессорам

    11:35

    BatteryInfoView v.1.16 – утилита просмотра расширенной информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука: Утилита, которая позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука

    11:303

    Acoustica v.5.0 Build 59 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    10:55

    DVDFab HD Decrypter v.8.2.1.0 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    10:20

    GIGABYTE GV-R775OC-2GI — видеокарта на базе AMD Radeon HD 7750 с разогнанным GPU и 2 ГБ памяти: Тактовая частота GPU видеокарты на 50 МГц выше номинала

    10:131

    NVIDIA планирует снизить цены на GeForce GTX 660 Ti вскоре после выпуска новых моделей?: Предполагаемая новая цена GeForce GTX 660 Ti — $279

    09:552

    Orbit Downloader v.4.1.1.2 - бесплатный диспетчер загрузок с поддержкой популярных браузеров: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    09:45

    Intel понижает прогноз дохода за третий квартал: При переходе к нормам 14 нм Intel будет широко использовать существующее оборудование

    09:359

    SUPERAntiSpyware v.5.5.1016 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:10

    Компактная камера Sony RX1 получит полнокадровый датчик разрешением 24 Мп: Цена Sony RX1 названа равной $2799

    09:0547

    Spyware Terminator v.3.0.0.80 - бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО: Бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО

    08:35

    OWC предлагает сделать любой SSD с интерфейсом mSATA загрузочным в компьютере Apple Mac Pro: Для тех, кому старшая модель не по карману

    08:2015

    Новый троянец угрожает российским пользователям интернет-банкинга: «Доктор Веб» предупреждает пользователей о распространении нового троянца, представляющего опасность для пользователей систем дистанционного банковского обслуживания

    08:003

    Carl Zeiss привезет на Photokina прототип первой модели нового семейства объективов для полнокадровых зеркальных камер: Carl Zeiss планирует выпускать объективы для беззеркальных камер

    07:309

    В Сети появились новые фотографии полнокадровой камеры Sony SLT-A99: У камеры Sony SLT-A99 не будет встроенной вспышки

    07:157

    Sigma интегрирует в процессоры SMP8680 иSMP8682 поддержку HPNA: Процессоры Sigma SMP8680 и SMP8682 предназначены для абонентских приставок

    07:00

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