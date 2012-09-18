  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 сентября 2012

    Видеокарта ZOTAC GeForce GTX 660 Ti Extreme: новые подробности и результаты тестирования: После разгона GPU до 1401 МГц удалось получить в тесте 3DMark 11 (Performance) результат P9232

    22:343

    Hasselblad планирует выпустить роскошную беззеркальную камеру Lunar: Камера Hasselblad Lunar будет рассчитан на сменные объективы с байонетами Sony E и A

    20:0523

    EK Water Blocks собирается выпускать водоблоки для 3D-карт EVGA GeForce GTX 680 FTW: Водоблок будет совместим с моделями 04G-P4-3687 и 02G-P4-3686

    19:42

    PNY привезла на Photokina твердотельные накопители XLR8 Pro и Prevail: Накопители XLR8 Pro и Prevail выпускаются объемом 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ

    19:28

    Cooler Master представила игровую мышь CM Storm Recon и держатель для провода Skorpion: Разрешение оптического датчика Avago 3090 регулируется в диапазоне от 800 до 4000 DPI

    19:208

    Lexar оснащает универсальное устройство для работы с картами памяти интерфейсом USB 3.0 и защитной крышкой: В комплект поставки Lexar Multi-Card 25-in-1 USB 3.0 Reader включен кабель USB 3.0

    19:043

    У SanDisk уже готовы ознакомительные образцы карт памяти формата CFast2.0: Карты памяти CFast2.0 в четыре раза быстрее карт CompactFlash

    18:501

    Motorola и Intel представили смартфон RAZR i с процессором Intel Atom частотой 2 ГГц: Новинка поступит в продажу в октябре

    18:4922

    Кредиторы Elpida открыли «второй фронт» против сделки с Micron: Продажа Elpida по заниженной цене не устраивает крупные хедж-фонды

    18:40

    Принята черновая редакция спецификации CFast 2.0, пропускная способность увеличена до 600 МБ/с: Главное нововведение CFast 2.0 — использование интерфейса SATA 6 Гбит/с

    17:306

    Club 3D оснащает видеокарту Radeon HD 7750 4 ГБ памяти DDR3: Однослотовый кулер

    17:257

    Поставщики компонентов назвали примерную цену планшетов Microsoft Surface : Планшет Surface на x86-совместимом процессоре будет существенно дороже модели на процессоре ARM

    16:0410

    Во время IDF 2012 AMD показала в работе процессоры A10-5800K и FX-8350: Процессоры AMD A10-5800K и FX-8350 были показаны в составе игровых ПК

    15:3620

    Samsung первой приступает к выпуску микросхем памяти LPDDR3 объемом 2 ГБ по нормам 30-нанометрового класса: В корпусе одной микросхемы объемом 2 ГБ заключено четыре чипа LPDDR3

    15:094

    Synology представила четырёхдисковый NAS-сервер DiskStation DS413 и внешний модуль на пять винчестеров DX513: Новинка является одной из первых моделей NAS-серверов, в которой нашлось применение платформе QorIQ

    14:506

    Корпус в форме паровоза Lian Li PC-CK101 пошел в серию: Цена PC-CK101 Standard — $229, PC-CK101 Premium — $379

    14:4020

    В ноутбуках Lenovo и Dell обнаружен новый энергоэффективный CPU Intel Pentium 997: тактовая частота процессора — 1,6 ГГц

    14:251

    IDEAL Administration v.12.61 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    14:00

    Lexar оценивает первую в мире карту памяти SDXC UHS-I 400x объемом 256 ГБ в 900 долларов: 900 долларов

    13:5810

    GB-AE21T стал первым в ассортименте GIGABYTE моноблоком с Windows 8: В корпусе GB-AE21T есть место для одного накопителя типоразмера 3,5 дюйма

    13:50

    Мониторы EIZO ColorEdge CG246, CX240, CS230, CG276 и CX270 подходят для работы с фотографиями: EIZO открыла две новые серии мониторов ColorEdge

    13:2311

    SpeedUpMyPC v.5.3.4 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    13:15

    Смартфон HTC с пятидюймовым дисплеем: подробности: Предполагается, что в основе устройства лежит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon S4 Pro

    13:0814

    MAME v.0.147 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    12:301

    Стильный внешний винчестер Apacer AC233 оснащён интерфейсом USB 3.0: Устройство способно развивать скорости чтения и записи до 112 и 109 МБ/с

    11:552

    «Лаборатория Касперского»: три брата Flame: Исследование, проведенное «Лабораторией Касперского» совместно с МСЭ-ИМПАКТ, CERT-Bund/BSI и компанией Symantec, показало, что разработка платформы Flame началась еще в 2006 году и продолжается до сих пор

    11:451

    «Лаборатория Касперского» помогла поймать фишеров: «Лаборатория Касперского» приняла участие в расследовании уголовного дела о компьютерном фишинге

    10:15

    LG Pocket Photo — карманный принтер размерами 7,2 х 12,1 х 2,4 см: Цена LG Pocket Photo — $170

    09:553

    Похититель паролей BackDoor.Butirat.91: На втором месте в рейтинге наиболее распространенных угроз, обнаруживаемых на дисках пользовательских компьютеров, в течение нескольких месяцев располагался троянец BackDoor.Butirat.91

    09:30

    ABBYY Business Card Reader для Windows – превращает визитки в рабочие контакты: ABBYY сообщает о выпуске ABBYY Business Card Reader 2.0 для Windows

    08:45

    Акции Apple впервые пересекли отметку $700; за iPhone 5 уже выстроились очереди: По оценке аналитиков, до конца года может быть продано 58 млн. смартфонов Apple iPhone 5

    08:1536

    Уязвимости в смартфонах на Android позволяли похищать деньги и пароли: Эксперт Исследовательского центра Positive Research Артем Чайкин обнаружил две критические уязвимости в браузере Chrome для платформы Google Android

    08:001

    PowerColor ставит 4 ГБ памяти DDR3 на 3D-карту Radeon HD 7750: Одновременно представлены три модели Radeon HD 7750 с памятью DDR3

    08:007

    Leica M — первая дальномерная камера Leica с Live View и функцией видеосъемки : Leica M стоит $6950

    07:4523

    Представлена цифровая дальномерная камера «начального уровня» Leica M-E : Дальномерная камера Leica M-E начального уровня стоит $5450

    07:3014

    Из AMD ушел финансовый директор : Уход господина Сейферта не связан с финансовыми показателями AMD

    07:1510

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018