  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 сентября 2012

    HTC официально представила смартфоны 8X и 8S под управлением Windows Phone 8: Обе новинки построены на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon S4

    23:5926

    В Translate.Ru добавлено произношение фраз в разговорнике: В разговорнике собраны несколько сотен фраз и словосочетаний по самым актуальным для путешественника темам

    23:55

    Почта Mail.Ru вышла для Windows Phone: Приложение предоставляет пользователю все привычные функции сервиса

    23:53

    Товары Mail.Ru вышли для iPhone : Приложение работает как мобильный гид по 30 млн товаров.

    23:51

    Вышло обновление антивируса Dr.Web для Android:

    23:44

    Объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM относится к категории Art: Широкий угол поля зрения 35mm F1.4 DG HSM позволяет включать в композицию больше объектов заднего плана

    18:575

    Информация о том, что Apple пытается договориться с европейскими антимонопольщиками, подтвердилась: Еврокомиссия вынесет окончательное решение через месяц

    18:4113

    Dell анонсировала планшет Latitude 10, ультрабук Latitude 6430u и моноблок OptiPlex 9010: Все три новинки работают под управлением Windows 8 и в продаже появятся в конце октября

    18:182

    Стало известно, чей датчик используется в камере Leica M: Датчик Leica MAX является первым полнокадровым датчиком типа CMOS, спроектированным и изготавливаемым в Европе

    16:3228

    В каталоге Sigma появился объектив 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM: В комплект объектива Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM входит бленда LH780-03

    16:154

    MyDigitalSSD использует в твердотельном накопителе SuperSSpeed память типа SLC NAND: Объем памяти устройства — 128 ГБ, а цена — $275 (в США)

    15:558

    Sigma реорганизует ассортимент объективов и обещает повысить контроль качества продукции: Концепция Sigma Global Vision представлена на выставке Photokina 2012

    15:0911

    Samsung уже выпускает серийно встраиваемые флэш-накопители eNAND объемом 128 ГБ: Выпуск накопителей, которые соответствуют спецификации JEDEC eMMC v4.5, был начат в августе

    14:278

    ZTE назвала Grand Era U985 «самым тонким четырехъядерным смартфоном»: Аппарат основан на однокристальной системе NVIDIA Tegra 3

    14:036

    Motorola Mobility обвинила Apple в нарушении семи патентов, ITC начала расследование: Когда должно завершиться расследование ITC в отношении Apple, станет известно в течение 45 дней

    13:5528

    Появились первые тесты смартфона Motorola RAZR i: Отстаёт от Snapdragon S4

    13:4011

    Представлена камера среднего формата Leica S: Продажи камеры Leica S должны начаться в декабре по цене $21950

    12:3035

    В этом году поставки дисплеев для планшетов вырастут на 56%: Спрос на планшеты становится основной движущей силой рынка панелей малого и среднего размера

    11:42

    HP планирует вернуться на рынок смартфонов: Прекращение выпуска моделей с webOS в прошлом году не означает потерю интереса HP к смартфонам вообще

    11:1813

    Acer попробует заменить нетбуки хромбуками второго поколения: После неудачной первой попытки Acer дает хромбукам второй шанс

    10:5010

    Специалисты imec придали микросхеме свойства человеческой кожи: Разработка imec может найти применение в медицине

    10:252

    Galaxy разогнала GPU видеокарты GeForce GTX 650 свыше 1,2 ГГц : Подсистема питания видеокарты организована по схеме «3+1 фаза»

    09:553

    После выхода Apple iPad mini семидюймовые планшеты других производителей могут сильно подешеветь: Цены на семидюймовые планшеты опустятся до $150-200

    09:459

    Samsung не удалось отстоять право продавать планшеты Galaxy Tab 10.1 в США: Запрет на продажу в США планшетов Samsung Galaxy Tab 10.1 продолжает действовать

    09:3015

    Поставки процессоров Intel Atom D2550 и D2500 будут продолжаться еще не меньше года: Судьбу Intel Atom D2550 и D2500 разделят Celeron 847 и 807

    09:151

    NEC Display Solutions оснащает 65-дюймовый монитор V651-TM сенсорными способностями: Одновременно выпущена модель NEC V462-TM

    09:001

    Kobo увеличивает объем флэш-памяти планшета Arc в четыре раза: Продажи планшетов Kobo Arc должны начаться в ноябре

    08:451

    HTC готовится к премьере смартфона Elation под управлением Windows Phone 8: Аппарат оснащен четырехъядерным CPU частотой 1,4 ГГц

    08:3811

    Microchip выпускает 15 восьмиразрядных микроконтроллеров PIC с поддержкой USB 2.0: Новые микроконтроллеры PIC не нуждаются во внешнем кварцевом резонаторе

    08:307

    У Micron готовы 30-нанометровые микросхемы памяти DDR3L-RS для ультрабуков и планшетов: Микросхемы Micron DDR3L-RS верифицированы Intel

    08:151

    В текущем году будет отгружено всего 20 млн. ультратонких ноутбуков, подсчитали эксперты ABI Research : Лидером сегмента остается Apple MacBook Air

    08:004

    Карта памяти SP/Silicon Power Superior CF 1000X развивает скорость 150 МБ/с: Карты Superior CF 1000X соответствуют спецификации Video Performance Guarantee

    07:45

    Рынок беспроводных чипсетов в этом году превысит 10 млрд. долларов: 40% рынка принадлежит Wi-Fi

    07:30

    Futura Mobility предлагает встраивать беспроводные точки доступа в стены: Устройство MobileForce AP соответствует стандартам IEEE 802.11a/b/g, 802.3 и 802.3af

    07:154

    Microsoft подписала лицензионное соглашение с Research In Motion: Research In Motion получает «широкий доступ» к файловой системе exFAT

    07:003

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018