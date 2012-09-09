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    9 сентября 2012

    В Китае представлены смартфоны HTC One SC, SU, а также модель One ST с поддержкой двух SIM-карт: Все три модели оснащаются двухъядерными CPU частотой 1 ГГц

    23:372

    19 сентября HTC представит флагманский Android-смартфон One X+: Он, как и предшественник, будет построен на платформе NVIDIA Tegra 3

    23:1013

    TSMC планирует освоить использование пластин диаметром 450 мм в 2018 году: Пилотное производство с использованием больших пластин TSMC начнет в 2016 или 2017 году

    18:504

    3D-карта AXLE GeForce GTX 660 Ti получила кулер с двумя вентиляторами: Тактовые частоты компонентов AXLE GeForce GTX 660 Ti равны референсным

    14:305

    Фото дня: полнокадровая камера Sony SLT-A99: Ожидается, что камера Sony SLT-A99 будет представлена на Photokina

    11:1533

    В серию QNAP TS-x69L вошло пять моделей сетевых хранилищ: Хранилища QNAP TS-x69L рассчитаны на HDD и SSD объемом до 4ТБ

    10:276

    Nokia выпустит смартфон Flame — доступный аппарат под управлением Windows Phone 8: Аппарат получит 4-дюймовый дисплей и двухъядерный CPU частотой 1 ГГц

    09:545

    Появились изображения видеокарты MSI GeForce GTX 650 OC Power Edition: Тактовая частота GPU 3D-карты составит 1124 МГц

    09:352

    Гибридные процессоры AMD A4-4355M и A8-4555M замечены в ноутбуке Lenovo IdeaPad S405: APU A4-4355M и A8-4555M упомянуты также в описании ноутбука Samsung NP535U3C-A01

    07:1514

    Беспроводная точка доступа ZyXEL NWA1121-N1 напоминает детектор дыма: Точка доступа ZyXEL NWA1121-N1 предназначена для отелей, кафе, магазинов и учебных аудиторий

    07:0015

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