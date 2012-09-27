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    27 сентября 2012

    Instagram 3.10 для iOS поддерживает iOS 6 и iPhone 5: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    21:252

    Chrome 18.1 для Android работает на RAZR: Chrome, как и раньше, работает только на новейшей версии операционной системы — Android 4.0

    21:04

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile для Android: В виджет добавлено отображение времени последнего обновления

    20:41

    Число загрузок в Google Play превысило 25 миллиардов: Чтобы это отметить, в течение следующих 5 дней компания Google предлагает всем пользователям Android специальные цены на приложения

    20:34

    Почта Mail.Ru доступна для Samsung bada: Через приложение можно проверять почту, отправлять письма и помещать их в папки

    20:294

    С ABBYY Lingvo для iOS можно заучивать слова: По просьбам пользователей в программу добавлены функции для заучивания слов на 30 иностранных языках

    20:20

    VIA дебютирует в сегменте модулей ETX с моделью ETX-8X90: VIA ETX-8X90 поддерживает ОС VxWorks RTOS, Windows и Linux

    19:506

    WD увеличивает до 4 ТБ объем корпоративных жестких дисков WD RE SAS и WD RE SATA: Накопители WD RE SAS и WD RE SATA имеют типоразмер 3,5 дюйма

    19:1012

    Acrosser AMB-QM77T1 — системная плата типоразмера Mini-ITX на чипсете Intel QM77 для встраиваемых решений и промышленных ПК: Изделие обеспечивается семилетней гарантией производителя

    18:453

    Глава Google ожидает появления «беспилотных» автомобилей на дорогах в течение десятилетия: Автомобили, управляемые компьютерами, уже разрешены в Калифорнии

    17:2832

    iPhone следующего поколения будет узнавать пользователя по «пальчикам»?: Apple приобрела патент на технологию, позволяющую наделить дисплей свойствами сканера

    15:4019

    APU AMD A4-4355M и A8-4555M имеют TDP 17 и 19 Вт соответственно: В каталоге AMD появились APU A4-4355M, A8-4555M и C-70

    15:1218

    Процессор Intel Atom Z2760 (Clover Trail) «спроектирован специально для планшетов с Windows 8»: На базе Intel Atom Z2760 можно выпускать планшеты толщиной 8,5 мм

    13:4524

    Rockchip готовится пополнить семейство однокристальных платформ RK31xx моделью, произведенной по 28-нанометровому техпроцессу: Предполагаемая тактовая частота CPU SoC — 2 ГГц

    13:3917

    Sharp получит 2,7 млрд. долларов на выход из кризиса: Один из основных кредиторов Sharp согласился выделить средства на реструктуризацию компании

    12:597

    Qualcomm анонсирует четырехъядерные процессоры Snapdragon S4 Play MSM8x25Q: Процессоры Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8x25Q предназначены для смартфонов

    12:373

    ADATA называет DashDrive Elite HE720 самым тонким в мире внешним жестким диском с интерфейсом USB 3.0: Габариты ADATA DashDrive Elite HE720 равны 117 x 79 x 8,9 мм

    11:311

    Haswell может сыграть роль «убийцы» производителей системных плат: Интеграция все большего числа функций в процессоре оставляет мало пространства для дифференциации системных плат

    11:1223

    Алюминиевая подставка для планшетов FZtech FZT-S1 позволяет повернуть устройство на угол до 360°: «Эйфелева башня» подходит для Apple iPad и других планшетов

    10:27

    GIGABYTE подготовила 14-дюймовый ноутбук Q2440: Аппарат комплектуется процессорами Ivy Bridge

    10:142

    Смартфон LG Optimus Vu II получил пятидюймовый экран с соотношением сторон 4:3 и брелок в виде опции: Цена Optimus Vu II в Южной Корее примерно равна $860

    09:5229

    Panasonic анонсировала трансформируемый ноутбук Let's Note AX2 под управлением Windows 8: Минимальная стоимость новинки — $2057

    09:2310

    В каталоге AMD появились APU Trinity: Список новинок возглавляет модель с разблокированным множителем A10-5800K

    09:2012

    Transcend увеличивает максимальный объем «флэшек» с интерфейсом USB 3.0 до 128 ГБ: Не забыт и почтенный USB 2.0

    09:10

    Club 3D увеличивает объем памяти 3D-карты GeForce GT 640 до 4 ГБ: Тип памяти — DDR3

    08:356

    Системные платы ASUS F2A85 предназначены для APU AMD Trinity: Основой плат серии ASUS F2A85 стал чипсет AMD A85X FCH (Hudson D4)

    07:002

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