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    31 августа 2012

    Razer представила игровую гарнитуру BlackShark в новом исполнении: Новинка выполнена в типичной для Razer чёрно-зелёной цветовой гамме

    20:556

    Samsung одержала победу над Apple в Японии: Apple победила Samsung в США, но не во всем мире

    20:157

    Ретро, металл и кожа — Sennheiser Momentum: Стоимость £260

    18:3620

    Logitech представила линейку устройств UE: Наушники, портативные колонки и интернет-радио

    17:455

    Lenovo причислила портативный ПК IdeaPad U510 с экраном диагональю 15,6 дюйма к ультрабукам: Аппарат комплектуется процессорами Intel Core третьего поколения

    17:422

    NVIDIA может использовать GPU GK110 в 3D-карте GeForce GTX 780 : В конфигурацию GK110 входит 2880 ядер CUDA

    17:3911

    Анонсирован объектив для кино- и видеосъемки Carl Zeiss Compact Zoom CZ.2 28-80/T2.9: Carl Zeiss покажет объектив Compact Zoom CZ.2 28-80/T2.9 на выставке IBC 2012

    16:413

    Продажи планшета Huawei MediaPad 10 FHD за пределами Китая начнутся в сентябре: Разрешение экрана планшета Huawei MediaPad 10 FHD равно 1920 х 1200 пикселей

    15:3112

    Sharkoon выпускает устройства для работы с картами памяти с интерфейсом USB 3.0: Одновременно представлен четырехпортовый концентратор USB 3.0

    15:002

    Корпус Thermaltake ARMOR REVO GENE предназначен для игрового ПК: Среди особенностей корпуса производитель выделяет док для HDD и разъемы USB 3.0

    14:008

    Toshiba оснащает ноутбук Satellite P845 сенсорным дисплеем: Диагональ экрана ноутбука — 14 дюймов

    13:497

    AMD опубликовала фотографии кристаллов GPU Southern Islands : Раньше столь детальные снимки Tahiti, Pitcairn и Cape Verde доступны не были

    13:262

    Клавиатурный контроллер MIDI iRig KEYS совместим с iPhone, iPod touch, iPad, Mac и ПК: Продажи iRig KEYS компания обещает начать осенью этого года

    12:155

    Планшеты Amazon Kindle Fire распроданы, за девять месяцев они заняли 22% рынка планшетов США: Amazon явно готовит почву для выпуска новых планшетов

    11:076

    Hyena v.9.0 - программа для централизованного управления Windows-системами: Программа для централизованного управления Windows-системами

    11:052

    UltraEdit-32 v.18.20 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    10:001

    Toshiba представила Satellite U940, 14-дюймовый ультрабук : Устройство комплектуется процессорами Ivy Bridge

    09:593

    20-дюймовый моноблочный ПК Sony VAIO Tap 20 может замаскироваться под планшет: Впрочем, стоит взять его в руки, как все станет на свои места

    09:0911

    PDFCreator v.1.5.0 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    09:002

    Kingston Technology делает модули памяти HyperX red частью «постоянного репертуара»: Модули HyperX red поддерживают Intel XMP

    08:301

    Waterfox v.15.0 - 64-битный вариант Firefox v.15.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox

    08:001

    Внешний накопитель WD My Passport for Mac оснащен интерфейсом USB 3.0: Выпускаются накопители My Passport for Mac объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ

    08:002

    Основой низкопрофильной платы для разработчиков PLDA XpressV7LP с интерфейсом PCI Express 3.0 x8 служит FPGA Xilinx Virtex-7: Пользователю PLDA XpressV7LP доступен интерфейс 40G Ethernet

    07:30

    Китай вытесняет США с позиции крупнейшего рынка смартфонов: По оценке аналитиков IDC, смена лидера произойдет уже в этом году

    07:008

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