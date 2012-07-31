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    31 июля 2012

    Sapphire официально представила низкопрофильную видеокарту на базе AMD Radeon HD 7750: Новинка работает на штатных частотах, но занимает в корпусе ПК место только одного слота

    22:4814

    Ассортимент процессоров Intel пополнился четырьмя процессорами серии Celeron для мобильных компьютеров: Предполагается, что их выпуск позволит сделать доступнее не только обычные ноутбуки, но и ультрабуки

    21:512

    Microsoft Surface поступит в продажу 26 октября: Планшеты Surface начнут продаваться вместе с Windows 8

    21:4123

    Твердотельные накопители Crucial v4 помогут сэкономить на модернизации устаревших систем: Решения предназначены для систем, не обладающих портами SATA нового поколения

    21:128

    MSI готовит к выпуску системную плату Z77IA-E53 типоразмера Mini-ITX: Особенностью модели является усиленная подсистема питания с регуляторами DrMOS

    20:45

    Intel готовит две новые серии твердотельных накопителей — SSD 335 и SSD 525: SSD 335 дебютируют в третьем квартале текущего года, а SSD 525 — в четвертом

    18:108

    Apple покажет новый iPhone 12 сентября: Новый iPhone и iPad mini будут выпущены 21 сентября

    17:0135

    Yeston подготовила разогнанный вариант AMD Radeon HD 7750: Тактовая частота GPU видеокарты — 950 МГц

    16:486

    Выпущено олимпийское приложение для Android: Оно позволяет следить за новостями Игр, расписанием соревнований и их результатами, а также легко ориентироваться в столице Великобритании

    14:191

    Samsung готовит планшет с экраном диагональю 11,8 дюйма и разрешением 2560 х 1600 точек: Samsung готовит планшет «P10» с разрешением экрана 2560 х 1600 пикселей

    14:0940

    GOODRAM использует контроллеры LSI SandForce в накопителях серии Thunder: Большой шаг вперед для польского производителя

    12:54

    All My Movies v.7.1 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    11:30

    System Stability Tester v.1.5.1 - утилита для тестирования стабильности и быстродействия ПК под ОС Windows и Linux: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    10:55

    XMedia Recode v.3.1.1.8 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    10:201

    Windows 7 Manager v.4.1.1 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    09:45

    Поставки видеокарт NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, GTX 560 и GTX 550 Ti вскоре должны прекратиться: Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас EOL...

    09:338

    NetSetMan v.3.4.5 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    09:10

    WinZip Courier 4 обеспечит быструю и безопасную пересылку файлов в сообщениях электронной почты: Новая утилита на русском языке может работать в корпоративных системах электронной почты и поддерживает «облачную» службу ZipSend

    08:35

    Смартфон Samsung Galaxy S Duos — похож на Galaxy S III, но проще и с поддержкой двух карт SIM: В основе аппаратной платформы аппарата — SoC Qualcomm MSM7227A

    08:0732

    RS NTFS Recovery и RS FAT Recovery - программы для восстановления данных: Программы для восстановления данных

    08:00

    Сражение за наследство Kodak начнется 8 августа: Сформированы стратегические альянсы для борьбы за патенты Kodak

    04:1324

    HTC уходит с рынка Южной Кореи: HTC закрыла офис в Южной Корее

    03:3532

    ABBYY FineScanner для iPhone — быстрое сканирование в PDF и JPEG: Программу можно использовать для создания как небольших, в несколько страниц, так и объемных многостраничных файлов

    00:54

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