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    24 июля 2012

    Super Talent представляет память для настольных и мобильных систем Apple: Встречаются экземпляры с пониженным напряжением

    23:551

    iiyama вывела на европейский рынок монитор ProLite B2280WSD: Аппарат оснащается трансформируемой подставкой с поддержкой функции pivot

    23:3216

    Dell представила ноутбуки Precision M4700 и M6700: Новинки относятся к классу портативных рабочих станций

    23:1412

    Universal Display приобрела у Fujifilm более 1200 патентов на технологии OLED: Сделка на 105 млн. долларов может стать началом стратегического партнерства Universal Display и Fujifilm

    23:121

    iPhone 5 получит новый 19-контактный разъём: Apple iPhone 5 — новый разъём USB

    19:1587

    VIA встраивает в системную плату VAB-800 типоразмера Mini-ITX ARM-процессоры Freescale: Тактовая частота CPU может равняться 800 МГц или 1 ГГц

    18:596

    Xiaomi MI-2 — дешевый смартфон с четырехъядерным CPU: Озвученная предварительно стоимость смартфона — $313

    16:5915

    EF System Monitor v.6.20 - утилита для просмотра системной информации: Утилита для просмотра системной информации

    12:05

    IsMyLcdOK v.1.88 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    11:30

    Адаптер HighPoint RocketRAID 4520 имеет восемь портов SAS/SATA 6 Гбит/с: Цена RocketRAID 4520 — $500

    11:207

    Kaspersky TDSSKiller v.2.7.47.0 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    10:55

    ZTE N880E стал первым смартфоном под управлением Android 4.1 Jelly Bean: До недавнего времени смартфон управлялся ОС Android 2.3

    10:4818

    Стали известны характеристики первых твердотельных накопителей MSI: MSI Reflex — первые SSD компании

    10:378

    Qualcomm собирается отказаться от выпуска экранов mirasol: Заинтересованные стороны смогут лицензировать технологии mirasol у Qualcomm

    10:305

    Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Nokia: Кредиторы теряют доверие к Nokia

    10:2715

    Wise Disk Cleaner v.7.56 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:20

    Patriot Memory Supersonic Rage XT — «флэшка» с большим объемом памяти и интерфейсом USB 3.0: Заявленные производителем скорости чтения и записи устройства — 180 и 50 МБ/с соответственно

    09:591

    MediaCoder v.0.8.13.5266 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    09:45

    Eurocom Panther 3.0: ноутбук и пароход: Жаждущие объяснений могут пролистывать до последнего абзаца

    09:4028

    Fresh Diagnose v.8.64 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    09:10

    «1С-Битрикс»: новые решения для образования к новому учебному году: «1С-Битрикс» расширяет линейку отраслевых решений для образования

    08:35

    Symantec: W32.Gammima.AG - дьявольская угроза: W32.Gammima.AGкрадет пароли у пользователей Diablo III

    08:00

    Toshiba приписывают намерение сократить выпуск флэш-памяти типа NAND на 30%: Японский производитель выбывает из гонки на понижение цен?

    08:0010

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