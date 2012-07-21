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    21 июля 2012

    Google отчиталась за второй квартал 2012 года: Google ставит новые рекорды

    14:486

    Новый стандарт USB позволит передавать до 100 Вт мощности: USB Power Delivery до 100 Вт

    14:3956

    ZOTAC оснащает 3D-карты GeForce GT 640 ZONE Edition и GeForce GT 630 ZONE Edition пассивным охлаждением : 3D-карты ZOTAC GeForce GT 640 ZONE Edition и GeForce GT 630 ZONE Edition ориентированы на использование в малошумных ПК

    12:543

    Intel выпустит новый контроллер Thunderbolt во втором квартале будущего года; скорость пока останется равной 10 Гбит/с: Выход контроллера Redwood Ridge будет синхронизирован с выходом процессоров Haswell

    12:0543

    IBM публикует финансовые результаты второго квартала 2012 года: Доход IBM немного снизился, но прибыль возросла

    11:441

    Kabini и Temash — новые процессоры AMD с низким энергопотреблением: Преемники Brazos и Hondo

    08:0014

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