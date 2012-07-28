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    28 июля 2012

    Eizo представила монитор ColorEdge CG246 : Eizo ColorEdge CG246 — IPS и калибратор

    23:4918

    Samsung во втором квартале 2012 года: прибыль, рост продаж и еще раз прибыль: Отчет Samsung за второй квартал 2012 года

    17:1027

    PNY представила новые USB-накопители к сезону «Back-to-School»: PNY выпустила множество разнообразных «флешек»

    15:5213

    Миниатюрные платы IEI KINO-CVR-D25502/N26002: формфактор Mini-ITX и двухъядерные ЦП Intel Atom: Различия между платами сводятся к различиям в процессорах

    09:0512

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