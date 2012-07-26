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    26 июля 2012

    AUO начнёт массовый выпуск AMOLED-панелей диагональю 4,3 дюйма в третьем квартале: Продукты будут иметь рекордное для AMOLED на сегодняшний день разрешение до 257 ppi

    23:037

    Sony комплектует компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-WX170 сенсорным дисплеем и 10-кратным трансфокатором: Ориентировочная стоимость новинки — $380

    22:402

    Создатели алюминиевого корпуса Lian Li PC-B12 уделили внимание снижению шума от ПК: Как всегда, старания инженеров этой фирмы оценены недешево

    22:2711

    Sony выпустила объектив DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM для камер семейства Alpha: Особенностью новинки является наличие привода автоматической фокусировки

    19:085

    Razer Ouroborus: мышь, кусающая себя за хвост: Регулировке подлежат длина мыши, угол изгиба «спинки» и профиль боковых поверхностей

    17:1018

    HIS представляет низкопрофильную карту Radeon HD 7750 с двухвентиляторным кулером для HTPC: Шум не превышает 28 дБ

    14:393

    Razer представила механические клавиатуры BlackWidow 2013 модельного года: Кроме того, была представлена новая модель BlackWidow Tournament Edition

    14:1019

    MyPhoneExplorer v.1.8.3 - бесплатная программа для управления телефонами: Бесплатная программа для управления телефонами

    13:505

    Выпуск Radeon HD 7990 в очередной раз откладывается: Radeon HD 7990 выйдет не раньше сентября

    13:245

    SView5 v.3.66 - бесплатная утилита для просмотра и легкой обработки графики: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    13:15

    Active File Recovery for Windows v.9.5.4 - программа восстановления удаленных или поврежденных данных: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    12:40

    FontViewOK v.3.14 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    12:05

    CCleaner Free v.3.21 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    11:30

    DVD Chief v.1.20 - новый бесплатный каталогизатор фильмов: Новый бесплатный каталогизатор фильмов быстро создаст каталог кинокартин на ПК и найдет информацию о любом фильме из домашней коллекции за считанные секунды

    10:55

    Huawei продемонстрировала планшетный компьютер MediaPad 7 Lite: Новинка заключена в алюминиевый корпус unibody

    10:4514

    Кросс-платформенный троянец берет под контроль «маки» и компьютеры на базе Windows: «Доктор Веб» предупреждает о распространении опасной кросс-платформенной троянской программы

    10:201

    Финансовые итоги LG за второй квартал 2012 года: Второй квартал 2012 года: отчет LG

    10:20

    Экран у планшета Google Nexus 7 хороший, калибровка плохая: Экспертная оценка экрана Google Nexus 7

    10:001

    Paragon Camptune X for Mac - утилита для быстрого перераспределения сводного места на диске: Утилита CamptuneX for Mac OS X

    09:45

    Обновлен Центр обеспечения безопасности SecureTower: Вышла новая версия SecureTower

    09:10

    Qualcomm оценила планшет для разработчиков на базе четырехъядерного процессора Snapdragon S4 Pro в $1299: Изделие обходит по производительности другие четырехъядерные платформы

    08:4011

    "Дошкольное Обучение" – сборник развивающих игр для будущих школьников: Новая версия приложения пополнилась четырьмя новыми играми

    08:35

    Каждую клавишу игровой клавиатуры Sharkoon Tactix можно настроить индивидуально: Клавиатура распознает до восемнадцати одновременных нажатий

    08:3310

    Двойное обновление: Mail.Ru Агент и ICQ для Symbian: Mail.Ru Group обновило приложения ICQ и Агент для Symbian

    08:00

    Intel и Google работают над портом Android 4.1 для Atom: но когда выйдет Jelly Bean для Medfield, неизвестно

    07:2911

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