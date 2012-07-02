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    2 июля 2012

    Renesas закроет половину своих японских фабрик: Часть мощностей Renesas может быть продана

    21:495

    Карточки памяти Sony XQD S развивают скорость записи до 168 МБ/с: Носители нового формата XQD превзошли по скорости карточки формата CF

    20:1555

    Samsung против Apple: борьба за Galaxy Nexus :

    16:1031

    Active@ UNDELETE v.8.0 - программа для восстановления удаленных данных и информации: Программа для восстановления данных и информации

    16:10

    BluetoothView v.1.65 - бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств

    15:35

    Этим летом Apple обновит планшет iPad, сделав его тоньше и автономнее: Уменьшить толщину Apple iPad позволит переход на новые жидкокристаллические панели

    15:3229

    Yadis! v.1.10.6 - небольшое бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации: Простое в использование, небольшое и абсолютно бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации

    15:00

    Sylpheed v.3.2 - бесплатный почтовый клиент: Бесплатный почтовый клиент

    14:25

    TightVNC v.2.5.2 - бесплатная программа для управления удаленными компьютерами: Бесплатная программа для управления удаленными компьютерами

    13:50

    Pantech Vega S5 — новый смартфон для корейского рынка:

    13:2212

    Core FTP v.2.2.1751 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    13:15

    VLC Media Player v.2.0.2 - программа для трансляции потокового видео по локальной сети: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    12:403

    AppRemover v.2.2.27.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    12:05

    Cisco анонсировала первый интеллектуальный маршрутизатор Linksys Smart Wi-Fi Router EA6500 с поддержкой 802.11ac: Одновременно представлен универсальный беспроводной адаптер с поддержкой 802.11ac

    11:319

    FastStone Capture v.7.2 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    11:301

    Apple хватило 60 млн. долларов, чтобы уладить вопрос о торговой марке iPad в Китае: Apple сможет возобновить продажи планшетов на одном из важнейших рынков

    11:0124

    AIMP v.3.10.1061 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    10:55

    EVGA Precision X v.3.0.3 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    10:20

    System Spec v.3.07 - утилита для сбора детальной информации о ПК: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    09:45

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1005 - бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    09:10

    Размер ботнета Win32.Rmnet.12 перешагнул порог в три миллиона: «Доктор Веб» сообщает о том, что численность бот-сети Win32.Rmnet.12 превысила три миллиона инфицированных узлов

    08:353

    Imgy - приложение для Android расширяющее объем рабочего стола: Приложение для Android расширяющее объем рабочего стола

    08:00

    Apple снова могут наказать в Италии за отсутствие бесплатной двухлетней гарантии: Apple предлагает только один год бесплатной гарантии, а по закону положено два

    08:0022

    Клиент Google+ для Android поддерживает планшетные компьютеры: При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    01:57

    YouTube для Android дает возможность смотреть видео почти в оффлайн: Новая версия отличается переработанным интерфейсом

    01:51

    GoodReader 3.15.1 for iPhone — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    01:49

    Handcent SMS 4.3 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    01:48

    Métro 6.0 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    01:46

    WatchDroid Pro 5.9.1 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    01:44

    X-plore 2.93 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    01:38

    Очередное обновление Instagram 1.1.6 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    01:35

    Google Maps для Android работают в оффлайне: Кроме этого, ускорена прокладка маршрутов, добавлены поисковые подсказки на основе ранее полученных маршрутов

    01:322

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    01:31

    Flash не будет поддерживать Android 4.1: Кроме этого, начиная с 15 августа этого года невозможно будет скачать новую версию Flash

    01:082

    Новая версия приложения My WebMoney 1.1 для Android: Приложение My WebMoney представляет собой семейство программ управления кошельками WM Keeper Mini

    01:02

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