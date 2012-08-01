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    1 августа 2012

    Планшетный компьютер Lenovo ThinkPad Tablet 2: подробности: В изделии используется процессор Intel Clover Trail

    23:2026

    Energy Sistem подготовила бюджетный Android-планшет Energy Tablet i8: Новинка оснащается процессором ARM Cortex-A8 частотой 1 ГГц

    22:44

    Появились данные о производительности GeForce GTX 660 Ti: Первые тесты GeForce GTX 660 Ti

    22:068

    Akasa Euler: алюминиевый корпус для бесшумного мини-ПК, выполняющий роль радиатора: Компактная модель совместима с системными платами типоразмера Mini-ITX

    20:3027

    Процессоры Intel Celeron B830, Celeron G550T и Pentium G645T: подробности: Intel Celeron B830 предназначен для мобильных ПК, а Celeron G550T и Pentium G645T — для настольных

    19:09

    Team выпустила USB-накопитель С117: Team обновила «флэшку» С117

    18:126

    В Сети появились спецификации и изображения смартфона Sony Xperia LT29i Hayabusa: Аппарат, как и предполагалось, построен на платформе Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960

    17:0325

    Spytech SpyAgent v.7.56 - утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и другую информацию: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    13:15

    Process Lasso Lite v.6.0.0.64 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    12:40

    Предполагаемые спецификации и дата выхода NVIDIA GeForce GTX 650: GeForce GTX 650 выйдет 17 сентября

    12:1113

    GOM Player v.2.1.43 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    12:05

    DriverMax v.6.35 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    11:30

    BitComet v.1.33 - простой и удобный в использовании клиент BitTorrent: Качественный файловый обменник

    10:552

    Cobian Backup v.11.2.0.580 - бесплатная программа для резервного копирования данных : Бесплатная программа для резервного копирования данных

    10:20

    Dospara Prime Note Galleria QF880 — ноутбук c GPU GeForce GTX 680M ценой от $2300: Аппарат комплектуется процессорами Intel Core i7-3720QM и Core i7-3820QM

    09:593

    PassMark KeyboardTest v.3.0 Build 1002 - программа для тестирования работы клавиатур: Программа для тестирования работы клавиатур

    09:45

    Паровоз глазами японцев: корпус Scythe ACB-TYPE3: И паровоз, и такой корпус могут обрадовать стороннего наблюдателя множеством деталей, которые обычно скрыты от наших глаз

    09:3014

    Центробанк принял решение о государственной регистрации НКО Деньги@Mail.Ru: НКО Деньги@Mail.Ru регистрируются Центробанком

    09:10

    На смену планшету Sony Tablet S придет Xperia Tablet на платформе NVIDIA Tegra 3: Новинка компактнее предшественницы

    09:0910

    Обновилась ICQ для Samsung Bada: Выпущена версия ICQ 1.1 для Samsung Bada

    08:35

    Paragon Software представляет NTFS for Mac OS X 10 с полной поддержкой Mac OS X 10.8 Mountain Lion: Быстрое и безопасное перемещение данных, БЕСПЛАТНО для пользователей предыдущей версии NTFS for Mac OS X 9.5

    08:00

    WD также подвела итоги четвёртого финансового квартала и 2012 года в целом: За год доход WD вырос на 31%, а выручка увеличилась вдвое

    00:5212

    Foxconn B75M – бюджетная плата для Intel Ivy Bridge:

    00:153

    Seagate отчиталась о результатах четвёртого квартала и 2012 финансового года: За год доход Seagate достиг 14,9 млрд. долл., а чистая прибыль составила 2,9 млрд. долл.

    00:124

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