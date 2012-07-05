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    5 июля 2012

    Medion показала Android-планшет LifeTab S9512 с экраном типа IPS: Аппарат оснащен двухъядерным CPU частотой 1 ГГц

    22:452

    HTC против Apple: пальцы прочь, патенты не нарушены: HTC выиграла дело у Apple

    15:4031

    Penclic Mouse — мышь в форме авторучки: На корпусе Penclic Mouse есть пять кнопок

    15:3517

    Фото дня: система охлаждения Colorful Shark Bionic: В конструкцию охладителя Colorful Shark Bionic входит девять тепловых трубок

    14:019

    Команда разработки MeeGo уходит из Nokia: Nokia теряет MeeGo

    13:2951

    Большой дисплей и кевларовый корпус — анонсирован смартфон Motorola ATRIX HD: Анонсирован смартфон Motorola ATRIX HD

    12:3523

    jedit v.4.5.2 - мультиплатформенный, качественный текстовый редактор: Мультиплатформенный, качественный текстовый редактор

    12:05

    DriverView v.1.41 - бесплатная утилита, отображающая список загруженных в ОС драйверов: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    11:30

    AMD готовит к выпуску 3D-карту Radeon HD 7950 GHz Edition : Ответ AMD на GeForce GTX 670 будет стоить $350-400

    11:2532

    27-дюймовый монитор iiyama ProLite XB2780HSU оснащается панелью типа VA и поддерживает функцию pivot: Ориентировочная цена новинки — $500

    11:0316

    Freemake Music Box v.0.9.4.1 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    10:55

    Intel пытается оспорить штраф в размере 1,06 млрд евро, наложенный три года назад: Компания рассчитывает на уменьшение суммы штрафа или полную его отмену.

    10:5312

    TeamViewer v.7.0 Build 13852 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    10:20

    SmartFTP v.4.0 Build 1250 - FTP-клиент с удобным интерфейсом: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    09:45

    Оригинальный дизайн карты ColorFire Radeon HD 7870 Xstorm включает 14-фазную систему питания: Кроме мощного VRM имеется не менее существенный кулер

    09:458

    Tixati v.1.88 - бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент: Бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент

    09:10

    Microsoft расширяет доступ к Windows Azure в России: Microsoft делает следующий важный шаг в развитии своего облачного предложения и объявляет о расширении возможностей приобретения сервисов Windows Azure в России

    08:35

    Смартфон Samsung GT-B5330 представлен официально под именем Galaxy Chat: Бюджетная новинка управляется ОС Android 4.0

    08:1318

    SearchInform существенно обновила продукты DataCenter и AlertCenter: SearchInform представила новые версии продуктов DataCenter и AlertCenter

    08:00

    Контроллер NZXT Hue позволяет управлять светодиодной подсветкой корпуса ПК: Цена NZXT Hue — $33

    08:0013

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