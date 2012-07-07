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    7 июля 2012

    Samsung приписывают наличие планов выпуска планшета с Windows RT: Планшет Samsung с ОС Windows RT увидит свет в октябре

    23:4122

    FUJIFILM собирается выпустить объективы XF 14mm F2.8 R и XF 18-55mm F2.8-4 OIS, предназначенные для камеры X-Pro1: Даты выхода и цены объективов XF 14mm F2.8 R и XF 18-55mm F2.8-4 OIS пока неизвестны

    22:425

    Bluetooth SIG раскрыла характеристики флагманского смартфона Sony LT30: Аппарат получит экран диагональю 4,6 дюйма разрешением 1280 х 720 точек и поддержку MHL

    14:367

    Апелляционный суд временно отменил запрет на продажу в США смартфонов Samsung Galaxy Nexus : Пока продажи Samsung Galaxy Nexus могут продолжаться

    13:1214

    Gigabyte оснащает 3D-карту Radeon HD 7970 SOC с пятью вентиляторами: Дата выпуска 3D-карты Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclock пока неизвестна

    11:5812

    Orico H7988-U3 — семипортовый концентратор USB 3.0: В основе хаба лежит контроллер VIA VL801

    08:536

    Поставщики готовятся начать поставки комплектующих для сборки планшетов Apple iPad Mini: Ожидается, что планшеты Apple iPad Mini появятся в продаже в сентябре или октябре по цене от $249 до $299

    08:0029

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