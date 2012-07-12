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    12 июля 2012

    Компания Patriot Memory представила наборы модулей памяти Intel Extreme Masters Limited Edition: Входящие в наборы Intel Extreme Masters Limited Edition модули работают на частотах до 2133 МГц

    21:471

    Типовые призматические литиево-ионные батареи могут стать фактическим стандартом для ноутбуков: Инициативу Intel поддержали компании Panasonic, Samsung SDI и LG

    20:5724

    Nokia Pulse 0.95.7 для Windows Phone и Symbian — замена SMS: тправка сообщений осуществляется одним касанием, и для каждого сообщения автоматически добавляется информация о текущем местоположении

    19:57

    Стоимость компонентов Google Nexus 7 — $152: Специалисты IHS iSuppli разобрали Google Nexus 7 по косточкам

    15:1528

    Выход 3D-карты NVIDIA GeForce GTS 650 Ti ожидается в августе: NVIDIA планирует обновить средний сегмент моделями GeForce GTX 660 Ti, GTX 660 и GTS 650 Ti

    14:111

    Компактный кулер GELID Slim Silence A-Plus рассчитан на процессоры AMD: Конструкция Slim Silence A-Plus включает две тепловые трубки

    13:406

    Windows Firewall Control v.3.3.0.6 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven

    13:151

    phpMyAdmin v.3.5.2 - программа для администрирования и управления MySQL-серверами: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    12:40

    Через неделю Nikon покажет объектив с фокусным расстоянием 800 мм для полнокадровых камер: Данных о цене и сроке начала продаж нового объектива Nikon пока нет

    12:3316

    Dropbox v.1.4.11 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    12:052

    Windows RT обойдется производителям намного дешевле, чем ожидалось ранее: Рост спроса на компьютеры с новой версией Windows ожидается лишь во втором квартале 2013 года

    11:5047

    SpeedUpMyPC v.5.3.0.14 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    11:30

    Стало известно отношение Lexar к формату карт памяти XQD: Lexar планирует приступить к выпуску карт памяти формата XQD уже в текущем квартале

    11:2412

    FileMenu Tools v.6.3 - сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows: Сборник бесплатных утилит для настройки контекстное меню Проводника Windows

    10:55

    HelpNDoc v.3.6.0 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    10:20

    FreeRIP v.3.80 - бесплатный CD-риппер музыкальных треков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    09:45

    Speccy v.1.17 - утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:10

    Появился новый банковский троянец BackDoor.Bebloh.17: «Доктор Веб» предупреждает о распространении вредоносной программы BackDoor.Bebloh.17

    08:352

    Unigen оснащает миниатюрные твердотельные накопители 2202, 2204 и 2512 интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Миниатюрные накопители Unigen 2202, 2204 и 2512 предназначены для встраиваемых систем

    08:30

    Symantec: информация на триллион долларов: Исследование Symantec показало, сколько информации хранят предприниматели и во сколько им это обходится

    08:00

    BIOSTAR Hi-Fi A85X — первая в мире системная плата для платформы AMD FM2, получившая сертификат совместимости с Microsoft Windows 8: Плата BIOSTAR Hi-Fi A85X имеет 10-фазную подсистему питания

    08:008

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