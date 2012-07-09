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    9 июля 2012

    JAlbum v.10.8 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    15:35

    save2pc Light v.4.24 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    15:00

    WSUS Offline Update v.7.4 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    14:251

    Comodo BackUp v.4.1.3.51 -бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    13:50

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.9.0 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    13:15

    Process Hacker v.2.28 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    12:40

    Glary Utilities v.2.47 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    12:05

    NANO Antivirus v.0.18.4.45637 Beta - небольшой бесплатный антивирус для Windows: Небольшой бесплатный антивирус для Windows

    11:301

    Portable ClamWin v.0.97.5 - портативная версия антивируса ClamWin: Портативная версия антивируса ClamWin

    10:55

    NVIDIA и AMD едва ли поменяют производителя 28-нанометровой продукции: Отраслевые источники называют перенос заказов с мощностей TSMC на мощности Samsung маловероятным

    10:366

    System Ninja v.2.3.5.0 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    10:20

    WinPatrol v.25.0 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    09:45

    Основой ноутбука Packard Bell EasyNote TE стал APU AMD E1-1200: Размер экрана ноутбука Packard Bell EasyNote TE на APU AMD E1-1200 равен 15,6 дюйма

    09:3022

    Windows Tweaker v.4.1 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    09:101

    Названа цена и срок начала продаж беспроводной гарнитуры с сенсорным управлением Parrot Zik: Гарнитура Parrot Zik оснащена интерфейсом Bluetooth и системой активного шумоподавления

    09:009

    NetInfo v.7.9 Build 708 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    08:35

    Планшет Amazon Kindle Fire, который выйдет в этом квартале, будет тоньше и легче предшественника: Разрешение экрана Amazon Kindle Fire будет увеличено

    08:3012

    NetGong v.7.9 Build 708 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    08:00

    Jolla подхватила эстафетную палочку MeeGo из рук Nokia : В Jolla рассчитывают выпустить первый смартфон с ОС на базе MeeGo до конца года

    08:0060

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