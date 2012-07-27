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    27 июля 2012

    Тонкий планшет Archos G10 xs: фото и новые подробности: Аппарат, предположительно, будет построен на SoC TI OMAP 4470

    23:5917

    ASRock A55M-DGS — бюджетная системная плата для APU AMD Llano: Изделие построено на чипсете начального уровня AMD A55

    23:254

    Беззеркальная камера Samsung NX1000 появилась в продаже по цене $700: Модель предлагается в трёх вариантах расцветки: чёрном, белом и розовом

    18:0733

    Thecus приняла новую систему обозначений для своих продуктов: Теперь потребителям станет легче понять характеристики модели

    17:163

    Уточнены спецификации и дата выхода видеокарты NVIDIA GeForce GTX 660 Ti: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti выйдет 16 августа

    17:0010

    Xfire v.1.149 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    15:35

    Модули Transcend eMMC предназначены для мобильной электроники: Низкое энергопотребление в этом случае весьма кстати

    15:05

    WPanorama v.10.0.1 - бесплатное графическое приложение для просмотра панорамных картинок : Бесплатное графическое приложение для просмотра панорамных картинок

    15:00

    Trillian v.5.1.0.20 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    14:25

    Google подарила двум городам сверхскоростной интернет и сервис Fiber TV: Два Канзас-Сити выиграли конкурс от Google

    14:2040

    Каталог ViewSonic пополнили недорогие мониторы VA1912m-LED и VA2212m-LED: Модели со светодиодной подсветкой имеют размер экрана 19 и 22 дюйма

    13:524

    Send To Toys v.2.7 - бесплатная утилита, расширяющая функциональные возможности команды "Send To": Бесплатная утилита, расширяющая функциональные возможности команды "Send To"

    13:50

    Dexpot v.1.6.1 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    13:15

    Advanced SystemCare v.5.4.0 - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    12:40

    Recover My Files v.4.9.6.1560 - программа для восстановления удаленных файлов в Windows: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    12:05

    Avira AntiVir PE v.12.0.0.1167 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    11:301

    Miro v.5.0.2 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    10:55

    OZON.ru выпустил приложение для Windows Phone: Онлайн-мегамаркет №1 OZON.ru теперь доступен для пользователей Windows Phone

    10:201

    Кадровая частота монитора ASUS VG278HE — 144 Гц: Аппарат совместим с технологией NVIDIA 3D Vision 2

    09:5326

    Новый троянец-загрузчик научился работать с файловой системой NTFS: «Доктор Веб» предупреждает пользователей о распространении троянский программы Trojan.Yaryar.1

    09:45

    Видеокарты Sapphire Vapor-X на базе Radeon HD 7970 GHz Edition: мощный кулер и 6 или 3 ГБ видеопамяти: Все различия скрываются под кулером

    09:354

    MSI анонсировала 14-дюймовый ноутбук CR41 на платформе Intel Chief River: Внешний облик изделия производитель сравнивает с обликом спортивного авто

    09:257

    Доступна онлайн-платформа для тестирования GateWall Mail Security: Entensys сообщает о запуске онлайн-платформы для тестирования продукта GateWall Mail Security

    09:10

    AMD готовит три процессора Athlon II X4 в исполнении FM2: Новые CPU, вероятно, будут поддерживать технологию Turbo Core

    08:5910

    ABBYY, Microsoft и Nokia представляют ABBYY Lingvo – мобильный словарь теперь и для Windows Phone : ABBYY при поддержке компаний Microsoft и Nokia объявляет о выходе ABBYY Lingvo для Windows Phone

    08:353

    Cisco Jabber освоил русский язык: Cisco выпустила на рынок русскоязычную версию приложения Cisco Jabber для iPad

    08:00

    Google Nexus Q — первая партия распродана за 24 часа: Покупатели расхватали первую партию акустической системы Google Nexus Q

    00:1925

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