  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 июля 2012

    ViewSonic VX2703mh-LED: 27-дюймовый монитор с временем отклика 3 мс: Новинка построена на базе панели типа TN с антибликовым покрытием

    18:5628

    Deepcool представила универсальный процессорный охладитель NEPTWIN: Изделие может быть оснащено четырьмя вентиляторами, но в комплекте их только два

    15:348

    Prolimatech готовит к выпуску синюю версию процессорного кулера Megahalems: В синий цвет окрашены почти все из 88 рёбер радиатора, за исключением верхних двух

    13:4515

    Fujifilm подала иск к Motorola Mobility: Motorola Mobility против Fujifilm

    11:5816

    Icy Dock MB994IPO-3SB — еще один способ рационально распорядиться отсеком типоразмера 5,25 дюйма: Icy Dock MB994IPO-3SB позволяет вместо одного накопителя установить три

    11:2710

    Plextor использует в SSD Ninja-256 контроллер Marvell и микросхемы памяти Toshiba: Цена изделия довольно высока — $340

    10:295

    Velocity Micro готовит к выпуску 8-дюймовый планшет Cruz T508 под управлением Android: В основе аппаратной платформы устройства — SoC Allwinner A10

    09:534

    MSI оснащает ноутбуки GT60 и GT70 флагманским ускорителем NVIDIA: Линейка этих ноутбуков развивается довольно динамично

    09:408

    E Ink и Sharp подписали соглашение о взаимном лицензировании: Разработками E Ink заинтересовалась компания Apple

    09:004

    Mouse Computer оснащает компактные компьютеры LUV Machines Slim процессорами Ivy Bridge: Кроме того в оснащении каждой модели — дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GT640

    08:251

    В конфигурацию мини-ПК Giada i53 размером с книгу может входить процессор Intel Core i7: Потребляемая мощность мини-ПК Giada i53 не превышает 35 Вт

    08:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018