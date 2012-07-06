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    6 июля 2012

    Выход AMD Radeon HD 7990 ожидается в ближайшие две недели: Данных о цене и производительности AMD Radeon HD 7990

    22:3518

    Первым представителем линейки планшетов Archos Elements стал Archos 97 Carbon: Изделие оснащается CPU частотой 1 ГГц и управляется ОС Android 4.0

    21:325

    HTC отчиталась о доходах — плохие продажи тянут показатели вниз: HTC во втором квартале 2012

    17:2532

    Назван срок выпуска процессоров Intel Core i3-2308M и i3-2365M на микроархитектуре Sandy Bridge: Процессоры Intel Core i3-2308M и i3-2365M предназначены для ноутбуков для бизнеса

    16:462

    Samsung и Toshiba не хотят спешить с дальнейшим расширением производства флэш-памяти типа NAND: Расширение производства флэш-памяти типа NAND может спровоцировать дальнейшее падение цен

    16:118

    Samsung ожидает рекордную прибыль за второй квартал: Опубликован предварительный квартальный отчет Samsung

    15:3011

    GIGABYTE выпускает первые в мире сертифицированные системные платы с двумя портами Thunderbolt : По два порта Thunderbolt получили модели GIGABYTE Z77X-UP5 TH, Z77X-UP4 TH и Z77MX-D3H TH

    14:3311

    Модуль беспроводной связи Sena Parani-BCD210 соответствует требованиям спецификаций Bluetooth Class 2 и Bluetooth 2.0+EDR: Модуль Sena Parani-BCD210 предназначен для поставок по каналам OEM

    13:44

    IObit Malware Fighter v.1.5 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    12:051

    IDEAL Administration v.12.51 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    11:30

    Lansweeper v.4.2.0.82 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    10:55

    Any Video Converter v.3.40 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:20

    Pidgin v.2.10.5 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    09:451

    Игровая мышка Sharkoon Drakonia оснащается лазерным сенсором с разрешением 5000 точек на дюйм: Хорошему сенсору - хороший тканевый коврик

    09:2011

    ALLPlayer v.5.2 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    09:10

    Apple и Zhi Zhen Internet Technology поспорят за патент на Siri: Китайцы атакуют Apple

    09:0030

    Обновление Dr.Web LinkChecker для Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Safari: «Доктор Веб» выпустила подключаемый модуль Dr.Web LinkChecker 2.70

    08:35

    Corsair использует в SSD Force Series GS контроллер SandForce: Максимальный объем представителя серии — 480 ГБ

    08:13

    SecureTower – с возможностью импорта и экспорта шаблонов политик безопасности: Falcongaze заявляет об обновлении программного продукта SecureTower

    08:00

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