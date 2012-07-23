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    23 июля 2012

    Твердотельные накопители Mushkin Enhanced серии Catalyst Cache — HDD в помощь: Объем младшего представителя серии — 50 ГБ, старшего — 100 ГБ

    23:421

    Thermaltake анонсировала корпуса для HDD серии Muse 5: Изделия предназначены для установки HDD и SSD типоразмеров 2,5 и 3,5 дюйма

    22:471

    ES File Explorer 1.6.1.7 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    22:362

    Cardiograph 2.6 измеряет пульс при помощи камеры смартфона: Программа определит частоту сердцебиения и отобразит соответствующее значение на экране мобильного устройства.

    22:312

    Magic Piano 4.0.6 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    22:29

    fMobi 3.0.4 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    22:20

    Представлена фотосистема Canon EOS M: Одновременно с камерой Canon EOS M представлено два объектива, переходник и вспышка

    22:0237

    Первые результаты тестов Samsung Galaxy Note II: Samsung Galaxy Note II — четыре ядра по 1,6 ГГц

    21:5911

    Samsung может наладить выпуск гибких дисплеев AMOLED в этом квартале: Экраны YOUM вскоре выйдут на рынок

    21:194

    Системные платы серии ECS B75 предназначены для домашних и офисных ПК: Все три модели серии ECS B75 уже доступны в продаже

    20:45

    LG рассказала о стильном моноблочном компьютере V720 с 27-дюймовым дисплеем: Изделие комплектуется процессорами Intel Core i3 и i5

    19:153

    Новый флагман возглавит линейку процессоров Intel Sandy Bridge-E в четвертом квартале: Номинальная тактовая частота Core i7-3970X Extreme составит 3,5 ГГц

    18:0911

    Продажи Samsung GALAXY S III превысили отметку в 10 миллионов: На преодоление этой «вершины» ушло менее двух месяцев

    17:1554

    Adobe Reader 10.3.0 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    12:41

    GoodSync v.9.2.6.2 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    12:40

    Advanced Task Killer 1.9.7B92 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    12:282

    LifeNote 2.5.4 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    12:26

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.53 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    12:22

    Обновлена SketchBook Pro 2.5.2 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    12:20

    IM+ 2.4 — общение на Windows Phone: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    12:19

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    12:16

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    12:14

    Droper 0.5.0 переносит Dropbox на Symbian: Программа Droper выполняет функции клиента сервиса Dropbox на мобильных устройствах под управлением Symbian

    12:12

    RegScanner v.1.90 - бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows: Бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows

    12:05

    В системной плате Hi-Fi Z77X BIOSTAR особое внимание уделяет звуку : Изделие характеризуется 13-фазной подсистемой питания

    11:4729

    Seiko Instruments выпускает первые в мире микросхемы для фотодетекторов с «нулевым энергопотреблением»: Новые микросхемы Seiko Instruments объединены в серию S-5470

    11:322

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.7010 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    11:30

    IEEE формирует группу, которой предстоит изучить перспективы IEEE 802.3 BASE-T: Отрасль начинает испытывать потребность в увеличении скорости Ethernet

    11:05

    Жесткие диски пока уверенно доминируют на рынке ноутбуков, считают аналитики IHS iSuppli: Ключевыми преимуществами HDD, как и прежде, остаются больший объем и малая удельная стоимость за единицу объема

    10:2415

    PowerISO v.5.3 - программа для работы с образами CD/DVD-дисков: Мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков

    10:20

    Системная плата EVGA типоразмера Mini-ITX на чипсете Intel Z77: первые фото: Новинка оснащается полноразмерными слотами для оперативной памяти

    09:593

    Новый смартфон Apple iPhone запущен в серийное производство: Сборка новой модели Apple iPhone досталась компании Pegatron

    09:537

    Total Uninstall v.6.2.0 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    09:45

    Fractal Design анонсировала корпус Define R4: Новинка пришла на смену модели Define R3

    09:3913

    AkelPad v.4.7.7 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    09:10

    TSR Watermark Image v.2.1.6.1 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    08:35

    Fraps v.3.5.6 - программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео: Программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео

    08:00

    Teamviewer HD for Remote Control 7.0.9632 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    02:05

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    02:04

    SwiftKey 3.0.0.302 поддерживает Jelly Bean: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    02:01

    Браузер iLunascape 2.0 для Android поддерживает синхронизацию с Firefox : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    01:58

    Обновление быстрого клиента TwimGo 3.2.0 для Symbian, Meego и Maemo : TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    01:55

    Nokia Pulse 0.9.5.11 для Windows Phone — замена SMS: Отправка сообщений осуществляется одним касанием, и для каждого сообщения автоматически добавляется информация о текущем местоположении

    01:53

    Smart Keyboard Pro 4.6.3 — ускоренный ввод текста на Android: Данная программа работает с мультитач-устройствами, поддерживает скины, позволяет задействовать голосовой набор

    01:52

    CameraPro (CameraX) 2.21 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    01:51

    X-plore 3.0 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    01:45

    Hide Files 1.0 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    01:42

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