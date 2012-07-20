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    20 июля 2012

    MSI анонсировала ноутбуки CX61 и CR61 на базе процессоров Ivy Bridge: В модели CX61 используются дискретные GPU NVIDIA, а CR61 обходится GPU, встроенным в CPU

    23:302

    Каталог Cosina пополнился объективом Voigtländer Color Skopar SL II 28mm F2.8: Широкоугольный объектив с ручной фокусировкой Voigtländer Color Skopar SL II 28mm F2.8 совместим с полнокадровыми камерами Canon и Nikon

    20:378

    iGills наделяет iPhone способностями камеры для подводной съемки: Подводный бокс для iPhone стоит $330

    19:5811

    Transcend дополняет линейку твердотельных накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с моделью SSD320 : Толщина накопителя Transcend SSD320 равна 7 мм

    18:514

    Crucial представила SSD серии M4 в исполнении mSATA: Crucial mSATA твердоительные накопители для ультрапортативных устройств

    17:412

    Xilence представила корпус Torino для системных плат типоразмера Mini-ITX: Корпус оснащен двумя портами USB 3.0 и позволяет использовать видеокарты длиной до 27 см

    17:295

    Получив 1,41 млрд. долларов дохода, AMD закончила квартал с прибылью: Чистая прибыль AMD во втором квартале 2012 года составила 37 млн. долларов

    17:0715

    SilentMaxx Fanless I-850 — бесшумная система класса Hi-End: Безвентиляторный ПК на основе Core i7-3960X и Radeon HD 7970

    16:4513

    Мониторы LG серии IPS7 поддерживают стандарт MHL: Представители серии комплектуются панелями типа IPS и светодиодной подсветкой

    15:5810

    MP3tag v.2.52 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    10:204

    Buffalo выпускает еще один внешний HDD линейки MiniStation 3.0 объемом 2 ТБ: Цена устройства — около $270

    09:59

    PNY объявляет о начале продаж графических карт PNY NVIDIA Quadro 410: В конфигурацию PNY NVIDIA Quadro 410 входит 192 ядра CUDA и 512 МБ памяти

    09:504

    Miranda IM v.0.10.0 — новая версия интернет-пейджер: Обновленный интернет-пейджер

    09:45

    Компактный цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-SZ5 поддерживает Wi-Fi: Фотоаппарат Panasonic DMC-SZ5 оснащен объективом с 10-кратым «зумом»

    09:302

    ZoneAlarm Free v.10.2.068.000 - бесплатная версия серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    09:10

    Монитор ViewSonic VP2770-LED оснащается 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 2560 х 1440 точек: Противники кинотеатральных разрешений, возрадуйтесь!

    09:1017

    MSI оснащает водоблоком 3D-карту HD 7970 GHz Edition Lightning: Цена и срок начала продаж 3D-карты MSI HD 7970 GHz Edition Lightning пока неизвестны

    09:00

    Adobe объявляет о выходе решений eLearning Suite 6 и Presenter 8 : Ведущее решение для авторинга контента теперь включает поддержку мобильного обучения на базе HTML5; Adobe Presenter совместим с Microsoft PowerPoint

    08:35

    Panasonic оснастила фотокамеру Lumix DMC-FZ62 24-кратным трансфокатором : Новинка оценена в 370 евро

    08:081

    Symantec: OSX.Macontrol снова на сцене: Mac атакуют чаще, чем когда-либо ранее

    08:00

    Компания ADATA представила модули памяти XPG Gaming v2.0 DDR3 2400G: Модули в наборах ADATA XPG Gaming v2.0 DDR3 2400G работают на частоте 2400 МГц при напряжении питания 1,65 В

    08:00

    Fly представила смартфоны Fly IQ255 Pride и Fly IQ236 Victory: Два бюджетных смартфона с отличной производительностью

    00:394

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