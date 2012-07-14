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    14 июля 2012

    Названа цена и дата начала продаж объектива Sigma APO 180mm f/2.8 EX DG OS Macro HSM : Продажи объектива для макросъемки Sigma APO Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM начнутся 27 июля

    20:457

    Корпуса Sharkoon 5-Bay RAID Station и Sharkoon 8-Bay RAID Station предназначены для массивов накопителей типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма: Цена Sharkoon 5-Bay RAID Station — 199 евро, Sharkoon 8-Bay RAID Station — 329 евро

    13:4013

    В ассортимент GeIL входят наборы модулей памяти Evo Corsa DDR3-2400 и DDR3-2666: Использованное в названии итальянское слово Corsa означает «скорость»

    13:151

    «Флэшки» Strontium AUTO ориентированы на использование в автомобиле: Объем Strontium AUTO может быть равен 4, 8 или 16 ГБ

    12:498

    На четвертый квартал Intel намечает выпуск процессоров Core i7-3630QM и i7-3632QM, предназначенных для поставок по каналам OEM: Пока есть только предварительные данные о процессорах Core i7-3630QM и i7-3632QM

    12:223

    Суд признал RIM виновной в нарушении патента и обязал компанию заплатить 147,2 млн. долларов : RIM уже подала апелляцию

    11:4611

    Apple запугивает продавцов Samsung Galaxy Nexus и Galaxy Tab 10.1: Большинство ритейлеров получили письма «счастья» от Apple

    09:5965

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