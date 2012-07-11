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    11 июля 2012

    Начались продажи гарнитуры SteelSeries Siberia v2 Frost Blue: Гарнитура Siberia v2 Frost Blue оснащена настраиваемой голубой светодиодной подсветкой

    21:075

    Первая беззеркальная камера Canon может быть представлена 23 июля: Одновременно ожидается выпуск объектива EF 200-400 f/4L IS 1.4x

    20:4429

    Представлены корпоративные HDD Toshiba AL13SE типоразмера 2,5 дюйма со скоростью вращения шпинделя 10 500 об/мин: Корпоративные HDD Toshiba AL13SE оснащены интерфейсом SAS 6 Гбит/с

    15:1019

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.10: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    14:253

    Процессоры Haswell ULT первое время будут поддерживать только Windows 8: Выход моделей Haswell ULT ожидается летом 2013 года

    14:1248

    TweakNow WinSecret 2011 v.4.2.1 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    13:501

    OSL2000 Boot Manager v.9.27 Platinum - функциональный диспетчер загрузки ОС: Функциональный диспетчер загрузки ОС

    13:15

    ASML ведет переговоры о продаже акций компаниям Samsung и TSMC: Samsung и TSMC могут рассчитывать на 10% акций ASML

    12:5610

    EssentialPIM v.5.0 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    12:40

    Новая 3D-карта Gigabyte GeForce GTX 670 получила охладитель WindForce 2X: Продажи модели Gigabyte GV-N670WF2-2GD уже начались

    12:27

    STDU Viewer v.1.6.180 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    12:051

    Rising PC Doctor v.6.0.5.42 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    11:301

    BurnAware v.5.0 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    10:551

    XnConvert v.1.22 - бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики: Бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики

    10:201

    ConvertPad 2.2.01 — универсальный конвертер величин для Android: Эта программа может использоваться вместо калькулятора размерностей

    10:13

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    10:11

    CameraPro (CameraX) 2.17 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    10:05

    PC Wizard 2012 v.2.1 - утилита для сбора информации об аппаратных и программных компонентах ПК: Утилита для сбора информации об аппаратных и программных компонентах ПК

    09:45

    Thermaltake BigTyp Revo: пополнение в семействе горизонтальных кулеров компании: Новинка совместима со всеми актуальными платформами

    09:295

    Opti Drive Control v.1.70 - небольшая утилита для тестирования различных оптических медиа-устройств: Небольшая утилита для тестирования различных оптических медиа-устройств

    09:10

    Компоненты 3D-карты Axigon GeForce GTX 680 Temple Edition охлаждает кулер Accelero Xtreme Plus: Сколько будет стоить Axigon GeForce GTX 680 Temple Edition — неизвестно

    09:001

    i-Free Innovations запускает Android-версию приложения abcNotes: i-Free Innovations объявляет о запуске Android-версии приложения abcNotes

    08:35

    Сканирование Сети 1.0 – бесплатный сканер сетей, компьютеров и IP-адресов: 10-Strike Software выпустила новую бесплатную программу для системных администраторов и специалистов ИТ-отделов – 10-Страйк: Сканирование Сети 1.0

    08:002

    Motion Computing выпускает планшет CL910, обещая бесплатную модернизацию после выхода Windows 8: Цена базовой конфигурации Motion CL910 на процессоре Intel Atom N2600 равна $1260

    08:003

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