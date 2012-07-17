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    17 июля 2012

    Lian Li PC-X2000FN — высокий и узкий корпус из алюминия с поддержкой системных плат E-ATX : Флагманское изделие оценено в $500

    18:5011

    На смену Wintel-планшету Fujitsu Stylistic Q550 пришла модель Stylistic Q552: В устройстве используется процессор Intel Atom N2600

    16:0914

    ASUS планирует продать 6 миллионов планшетов в 2012 году: первая партия Nexus 7 была распродана в первый день

    13:337

    Фото дня: беззеркальная камера Panasonic DMC-G5: Одновременно появились данные о компактных моделях DMC-LX7 и DMC-FZ200

    13:2515

    FotoMix v.8.9.3 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    13:15

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.07.17) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    12:401

    В твердотельных накопителях Silicon Power Velox V70 используется контроллер LSI SandForce SF-2281: Накопители Silicon Power Velox V70 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    12:281

    В США на рынке планшетов началась ценовая война: Некоторые модели Samsung Galaxy Tab подешевели почти вдвое

    12:1243

    Light Image Resizer v.4.3.2.2 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    12:05

    AMD снижает цены на 3D-карты AMD Radeon HD 7970, HD 7950 и HD 7870 GHz Edition: Новые цены на 3D-карты AMD Radeon HD 7970, HD 7950 и HD 7870 GHz Edition действуют с 16 июля

    11:509

    FBackup v.4.8.278 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    11:30

    Vuze v.4.7.1.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    10:55

    Серия Intel SSD 330 пополнилась моделью объемом 240 ГБ: Стоимость новинки пока не сообщается, но вряд ли она превысит планку в $200

    10:50

    SIV v.4.31 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:20

    Point of View существенно разогнала GeForce GT 640, оценила новинку в 115 евро: Тактовая частота GPU повышена на 105 МГц, памяти — на 238 МГц

    09:502

    Musicnizer 4.3 – новые возможности для создания компьютерного каталога музыки: Обновленный каталогизатор музыки поможет навести порядок в музыкальной коллекции

    09:451

    SimpleLab и «Аладдин Р.Д.» объявляют о выходе на рынок нового совместного решения: Новое решение существенно сокращает затраты банков и повышает безопасность работы клиентов.

    09:10

    Trojan.Milicenso: 4000 скомпрометированных сайтов: Symantec раскрывает подробности о работе «принтерного» вируса

    08:35

    Вышло обновление 2.1 для Acronis True Image Home 2012: Доступны новые функции, улучшена поддержка USB-носителей, систем на базе UEFI и поддержка аппаратного обеспечения загрузочным носителем на базе Linux

    08:00

    Wifi Analyzer 3.2 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    02:231

    Kingsoft free Office 4.8 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    02:20

    VLC для Windows Phone доступен в Marketplace: ллер представляет интерес, поскольку мобильная ОС не поддерживает никакие потоковые форматы, кроме WMV3.

    02:17

    IP Cam Viewer Basic 4.5.4 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    01:47

    Новая версия Maxthon Mobile 2.6.8 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    01:34

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.5.1.0 для Android и Windows Mobile: В нем реализован ряд улучшений

    01:24

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