  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 июля 2012

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 3.2. для iOS: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    20:14

    File Expert 4.2.3 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    20:08

    Winamp 1.3.3 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    20:04

    Fotolr Photo Studio 3.0.1 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    20:02

    Обновление BSPlayer для Android улучшает управление жестами: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    19:58

    Dropbox 2.1.6 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    19:56

    Обновление официального ICQ–клиента 3.1.4 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    19:55

    Обновлен архиватор WinZip для Android: С помощью приложения можно просматривать, открывать и сохранять ZIP-файлы на мобильном устройстве.

    19:53

    Флэш-накопитель DataTraveler Locker+ G2 развивает скорость записи 5 МБ/с: DataTraveler Locker+ G2 — безопасность персональных данных

    19:5011

    Вышло обновление Dr.Web для Android: Оно справляет выявленные недочеты в работе программы

    19:301

    VLC Beta для Android доступен в Google Play: Бета-версия может предложить только базовую функциональность

    19:08

    Производители панелей сосредоточат усилия на технологии IGZO: Осваивать технологию IGZO производителей заставляет желание укрепиться в верхнем сегменте

    19:0333

    Компания WD представила серию жестких дисков Red для сетевых хранилищ: Жесткие диски WD Red оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    18:1419

    Поставки жидкокристаллических мониторов в первом полугодии сократились на 7%: Популярность мобильных устройств уменьшила интерес к мониторам для настольных систем

    17:556

    Новая версия Webmoney Keeper Mobile для Android: C помощью приложения можно зарегистрироваться в системе WebMoney непосредственно c мобильного устройства.

    16:26

    Springpad 3.1.3 — онлайн-блокнот для Android: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    16:21

    Опубликованы подробности соглашения между Intel и ASML: ASML ведет переговоры и с другими представителям отрасли

    14:367

    Kouziro FT103 — стационарный «планшет» с экраном размером 21,5 дюйма и ОС Android 4.0: Продажи FT103 в Японии должны начаться в конце месяца по цене около $440

    13:5124

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.665 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:15

    ASUS готовит к выпуску «короткую» версию видеокарты Radeon HD 7950 DirectCU II: Устройства новой ревизии отличаются печатной платой и кулером меньшей длины

    13:102

    BatteryCare v.0.9.10.0 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    12:40

    Мини-компьютер в защищенном исполнении Themis NanoPAK размерами 89 х 21 х 89 мм построен на APU AMD: Мини-компьютер Themis NanoPAK рассчитан на работу в диапазоне температур от -40°C до +55°C

    12:217

    Easy CD-DA Extractor v.16.0.7.1 - программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD: Программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD

    12:051

    SUPER 2012 Build 52 - качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    11:30

    Ассортимент Wacom пополнил планшет Cintiq 24HD touch: В продаже Cintiq 24HD touch появится в августе по цене $3699

    11:259

    PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1030 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    10:55

    Подтверждены сроки выхода финальной версии Windows 8: Последние новости о Windows 8

    10:203

    Intel покупает 15% ASML за 4,1 млрд. долларов, чтобы ускорить развитие полупроводниковых технологий: В Intel надеются ускорить появление оборудования для технологий нового поколения на два года

    10:157

    HP пополняет семейства Compaq, ENVY и Pavilion персональными компьютерами моноблочной компоновки: Продажи HP Compaq Elite 8300, Compaq Pro 6300, ENVY 23 и Pavilion 23 начинаются в августе-сентябре

    09:512

    Symantec и Red Hat расширяют сотрудничество: Компании объявили о совместных решениях, повышающих надежность, производительность бизнеса и обеспечивающих восстановление после аварий

    09:45

    МобиПлаС представляет новый виджет ПЛАТфон Баланс для Android: Виджет ПЛАТфон Баланс для Android позволяет контролировать баланс мобильно телефона

    09:10

    SET представляет новую версию решения ESET NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino: ESET сообщает о выходе новой версии решения ESET NOD32 Mail Security

    08:35

    «Аладдин Р.Д.» и СПИИРАН объединяют средства защиты информации: Электронные ключи и смарт-карты eToken обеспечивают дополнительную защиту информации пользователей СЗИ «Аура»

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018