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    25 июля 2012

    Доходы ARM подросли во втором квартале 2012 года: ARM опубликовала финансовый отчет

    23:259

    Broadcom представляет первое интегрированное решение 5G Wi-Fi для мобильных устройств: BCM4335 обеспечивает поддержку стандарта 802.11ac и малое энергопотребление

    20:376

    Новый туз из рукава: Club 3D представила видеокарту Radeon HD 7970 royalAce: Тактовая частота GPU видеокарты варьируется в диапазоне от 1050 до 1100 МГц

    16:4528

    Lenovo IdeaTab S2110 — планшет-трансформер: Lenovo IdeaTab S2110 — планшет с док-станцией на основе Qualcomm Snapdragon APQ8060A

    16:2520

    Fujifilm оснащает компактную фотокамеру FinePix F800EXR 20-кратным трансфокатором и модулем Wi-Fi: Новинка оценена в $350

    11:506

    ASUS представила материнские платы для процессоров AMD, получившие сертификат совместимости с Windows 8: ASUS, AMD и Windows 8

    11:42

    Apple сообщает результаты за третий квартал: Продажи iPad составили 17 миллионов

    11:2324

    Ashampoo Snap v.5.1.4 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    10:55

    Spyware Doctor v.9.0.0.2308 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    10:20

    Hotspot Shield v.2.63 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    09:45

    Database.NET v.6.9 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    09:10

    HD_Speed v.1.7.5 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    08:35

    Коллекция Windows Phone пополнилась Смешариками: Microsoft выпустила приложение «Мультколлекция Смешариков» для платформ Windows Phone 7 и Windows 8

    08:00

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