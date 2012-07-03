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    3 июля 2012

    Твердотельные накопители KINGMAX MMP20 типоразмера mSATA оснащены интерфейсом SATA 3 Гбит/с: Предусмотрен выпуск накопителей KINGMAX MMP20 объемом 16, 32, 64 и 128 ГБ

    23:57

    Android Ice Cream Sandwich — на каждом десятом мобильном устройстве:

    23:2068

    Cooler Master Elite 120 Advanced: корпус формфактора mini-ITX с поддержкой мощных комплектующих оценен в 45 евро: Доступная альтернатива многим "премиальным" продуктам

    23:1411

    Samsung не удалось отменить запрет на продажи планшетов в США: Помимо экономического эффекта, запрет имеет и другие последствия

    19:4516

    Анонсирована Firefox Mobile OS:

    14:2027

    comScore: американцы любят Android, Samsung и Apple:

    13:2520

    Driver Magician Lite v.3.9.7 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    12:05

    Hornil StylePix v.1.10.1 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    11:30

    Ультрабуки с пластмассовыми корпусами начнут появляться во втором полугодии: Для повышения прочности пластмассовые корпуса ультрабуков армируются стекловолокном

    11:0842

    Ashampoo UnInstaller v.4.30 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    10:551

    Смартфон Samsung GT-B5330 оснащен клавиатурой QWERTY: Дата выхода и цена Samsung GT-B5330 пока остаются в тайне

    10:5010

    Kindle for PC v.1.10.0 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    10:20

    System Information for Windows (SIW) 2011 Build 1029n - бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК: Бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК

    09:45

    OWC предлагает использовать штатные SSD MacBook Air во внешних алюминиевых корпусах Envoy:

    09:404

    Rainlendar Light v.2.10 Build 120 - бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник: Бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник

    09:102

    CPU-Z v.1.61 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    08:35

    Обнаружен новый троянец для Mac OS X: «Доктор Веб» информирует о появлении новой троянской программы для операционной системы Mac OS X

    08:00

    Buffalo добавляет во внешние накопители поддержку HDD объемом 4 ТБ: Цена модели TeraStation 5400 объемом 16 ТБ (TS5400D1604) равна $2000

    08:002

    Instagram 2.5.0 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    01:42

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