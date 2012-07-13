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    13 июля 2012

    Nokia: тревожное ожидание ежеквартального отчета: Nokia закрыла два офиса в Китае

    23:5730

    Ассортимент Xilence пополнился охлаждающими подставками Z12, Z15 и S100: Рекомендованная розничная цена Z12 и S100 равна 19,90 евро, Z15 — 24,90 евро

    18:553

    Секстет тепловых трубок и дуэт вентиляторов в процессорном кулере Deepcool Aeolus Big Frost: Крещендо достигает 32,1 дБА

    17:053

    За год продажи ПК моноблочной компоновки возросли на 20%: «Моноблоки» опережают обычные настольные ПК по росту продаж

    15:5611

    Производители жидкокристаллических панелей заплатят за фиксацию цен более миллиарда долларов: Каждый из участников коллективного иска получит не менее 25 долларов

    15:2527

    Globalfoundries будет выпускать 28-нанометровые чипы Qualcomm: Производители микросхем стремятся уменьшить свою зависимость от TSMC

    13:504

    Digsby Build 92 - бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    13:501

    UltraMon v.3.2.0 - утилита для настройки мультимониторных конфигураций: Утилита для настройки мультимониторных конфигураций

    13:15

    Intel планирует вскоре снизить цены на SSD потребительского сегмента: Снижение цен затронет три серии SSD Intel

    12:5626

    Reaper v.4.25 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    12:40

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.62.0 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    12:052

    Nielsen: половина американского рынка предпочитает Android, треть — iOS: Компания Nielsen опубликовала отчет за второй квартал 2012 года

    11:5842

    Recuva v.1.43 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    11:301

    Radeon HD 7970 можно попробовать превратить в Radeon HD 7970 GHz Edition заменой BIOS: Гарантии успеха при «переделке» Radeon HD 7970 в Radeon HD 7970 GHz Edition нет, но вероятность его высока

    11:154

    Belarc Advisor v.8.2.7.14 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    10:55

    Новые вредоносные приложения в Google Play были установлены более 18 тысяч раз: «Доктор Веб» предупреждает о появлении в каталоге Google Play очередных вредоносных приложений

    10:208

    Специалисты Symantec не исключают, что бот-сеть на базе Android – миф: Специалисты Symantec не исключают, что бот-сеть на базе Android – миф

    09:45

    Микропрограмма версии 3.7 для сетевых накопителей QNAP: расширение функциональности для бизнеса, медиатек и мобильных устройств: QNAP сообщает о выпуске микропрограммного обеспечения версии 3.7 для сетевых накопителей семейства Turbo NAS

    09:10

    Вышел новый Panda Cloud Office Protection Advanced с защитой почтовых серверов: Panda Cloud Office Protection Advanced – это первое облачное решение безопасности компьютеров с защитой для почтовых серверов

    08:35

    В Москве разработали мобильное приложение для решения проблемы семизначных номеров в адресной книге: В Рунете появилось iOS-приложение для москвичей и жителей Подмосковья, позволяющее решить проблему семизначных номеров в адресной книге

    08:00

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