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    4 июля 2012

    ASUS Google Nexus 7 имеет проблемы с дисплеем?:

    23:4012

    Основой системной платы ASUS ROG Maximus V Extreme послужил чипсет Intel Z77: Плата ASUS ROG Maximus V Extreme оснащена интерфейсом Thunderbolt

    21:302

    Skytex анонсировала выпуск планшетов Gemini и Protos:

    15:405

    Новые карты памяти Apacer форматов CF и SD рассчитаны на расширенный температурный диапазон: В картах памяти Apacer CompactFlash5 и SD-M используется флэш-память типа MLC NAND

    13:281

    Samsung против Apple: Galaxy Nexus запрещен к продаже:

    13:2539

    У Gigabyte готова вторая версия разогнанной 3D-карты Radeon HD 7770: Разогнанная в заводских условиях 3D-карта GV-R777OC-1GD стала медленнее

    12:422

    EF StartUp Manager v.5.00 - утилита для управления автозапуском приложений на Windows: Утилита для управления автозапуском приложений на Windows

    12:40

    Nokia PC Suite v.7.1.180.94 - сборник фирменных приложений для телефонов Nokia: Сборник фирменных приложений для телефонов Nokia

    12:051

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.27 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах : Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    11:30

    GELID выпускает термопасты GC-Extreme 10g и GC-Supreme: Масса GELID GC-Extreme 10g — 10 граммов

    11:1811

    Nero Kwik Media v.11.2.01100 - бесплатная программа для организации, управление и работы с медиа: Бесплатная программа для организации, управление и работы с медиа

    10:55

    SP/Silicon Power позиционирует накопитель Ultima U03 как модный аксессуар: Лицевая сторона корпуса «флэшки» SP/Silicon Power Ultima U03 напоминает грани кристалла

    10:40

    Advanced HostMonitor v.9.22 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    10:20

    Windows 8 Pro всего за $39,99: Предложение по переходу на Windows 8

    09:457

    Драйверы GeForce 304.79 Beta - обязательное условие для игры в The Secret World: Новые драйверы NVIDIA необходимы для начала игры в The Secret World

    09:10

    Corel приобретает линейку продуктов Pinnacle: Corel консолидирует лидерство на рынке решений для домашнего видеомонтажа с приобретением линейки продуктов Pinnacle у компании Avid.

    08:35

    Новая версия WinZip Mac упростит работу с архивами ZIP на платформе Apple Mac OS X: WinZip расширяет охват ведущих компьютерных платформ за счёт Mac OS X Lion и грядущей Mac OS X Mountain Lion

    08:00

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