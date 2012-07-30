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    30 июля 2012

    В текущем квартале Intel выпустит системные платы DZ77GAL-70K и DZ75ML-45K: Кодовые имена новинок — Gasper Light и Middle Lake соответственно

    23:054

    Samsung готовит смартфоны Odyssey и Marco под управлением Windows Phone 8: Оба построены на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon S4

    22:1813

    Процессоры AMD Sempron X2 198 и Athlon II X2 221 обнаружились в настольных ПК HP: Тактовая частота AMD Sempron X2 198 — 2,5 ГГц, Athlon II X2 221 — 2,8 ГГц

    21:267

    ZTE Flash — флагманский Android-смартфон с 12-мегапиксельной камерой: В основе изделия — двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц

    19:124

    Microsoft представила клавиатуры и мыши для планшетов и ПК под управлением Windows 8: Все четыре новинки используют интерфейс Bluetooth для подключения

    18:2023

    PNY Technologies выпускает свой первый кардридер: Вероятно, следующие устройства уже будут иметь интерфейс USB 3.0

    13:3514

    IncrediMail v.6.29 Build 5229 - бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    12:052

    Pdf995 v.11.4 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    11:30

    iiyama анонсировала монитор ProLite E2278HD с экраном диагональю 21,5 дюйма: Стандартное энергопотребление монитора в рабочем режиме по данным производителя — 20 Вт

    10:555

    Aloaha PDF Suite v.5.0.161 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    10:55

    ExtractNow v.4.69 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    10:20

    Calibre v.0.8.62 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    09:45

    В семейство планшетных компьютеров Casio Paper Writer вошли две модели: Новинки построены на однокристальной платформе TI OMAP 4460

    09:253

    DVDInfoPro v.6.532 - утилита для работы с CD/DVD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    09:10

    Россия и США — возможные новые цели Madi: Россия и США — возможные новые цели Madi

    08:35

    Самый крупный заказ Acer на производство ноутбуков в следующем году достался Compal Electronics: Компания соберет для Acer около 10,8 миллиона лэптопов

    08:152

    MSC Software ускоряет создание продуктов для автомобилестроения, медицины, аэрокосмических задач благодаря графическим процессорам NVIDIA: Производители могут создавать продукты быстрее и лучше в ПО Marc 2012 за счет ускорения структурного анализа до 6 раз

    08:00

    Nokia: в среду будет выпущен последний финский телефон: Nokia закрывает завод в Финляндии

    00:4166

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