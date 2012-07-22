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    22 июля 2012

    Появились спецификации камеры Canon EOS M: Одновременно с камерой Canon EOS M будет представлен объектив EF-M 18-55 IS

    17:4234

    Genius представила беспроводную акустическую систему SP-900BT: Genius SP-900BT — Bluetooth аккустическая система

    17:016

    Фото дня: первые снимки первой беззеркальной камеры Canon и первого объектива для нее: Датой выхода камеры Canon EOS-M считается 23 июля

    15:4550

    Названа предполагаемая дата выхода и цена 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 660 Ti: Ожидается, что цена NVIDIA GeForce GTX 660 Ti составит $299

    14:358

    EVGA показала ПО для блоков питания серии SuperNova: SuperNova от EVGA

    14:31

    TSMC всё еще рассматривает предложение ASML: TSMC медлит с инвестициями в ASML

    11:51

    Вышел клиент Mail.ru для Android: Через него можно отправлять и читать письма, пересылать и открывать фотографии, отчеты, презентации

    10:35

    SilverStone SST-HE01 Heligon: малошумный процессорный кулер со скоростью вращения от 500 об/мин: Понятно, что 500 оборотов - это только точка отсчета..

    09:153

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