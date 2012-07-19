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    19 июля 2012

    Назван срок выхода наборов системной логики Intel восьмой серии: Чипсеты Intel восьмой серии увидят свет весной будущего года

    21:0822

    Дефицит 28-нанометровых процессоров помешал Qualcomm достичь намеченных квартальных показателей: За три месяца с апреля по июнь компания Qualcomm получила 4,6 млрд. долларов дохода

    20:061

    На смену компактной фотокамере Samsung MV800 пришла модель MV900F: Новинка оснащается датчиком изображения CMOS BSI разрешением 16,3 Мп

    19:091

    Claystone Launcher 2.0 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    18:17

    WInput 2.0 — управление компьютером со смартфона с Android: Утилита позволяет эмулировать нажатия клавиш на основной и дополнительной клавиатуре, имитировать жесты мыши

    18:172

    Tweetbot 2.4.1 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    18:14

    Geekbench 2.3.4 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: Geekbench 2 поддерживает многоядерные процессоры

    18:11

    Root Explorer (File Manager) 2.20.1 — удобное управление файлами на Android: Root Explorer дает возможность удалять или перемещать файлы, выполнять их копирование или изменять права доступа

    18:08

    Падение операционной прибыли Nokia за второй квартал 2012 года составило миллиард долларов: Опубликован финансовый отчет Nokia за второй квартал 2012 года

    17:4526

    Внешний жесткий диск Buffalo HDW-P550U3 поддерживает интерфейсы USB 3.0 и Wi-Fi: Новинка оценена в $290

    17:01

    Видеокарта HIS Radeon HD 7750 iSilence 5 с пассивной системой охлаждения оценена в 100 евро: 3D-карта работает на стандартных частотах

    15:401

    DEKSI Network Inventory v.10.3 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    12:40

    Высокий спрос на смартфоны помог TSMC завершить квартал с рекордной прибылью: TSMC хочет выделить на расширение производства 8-8,5 млрд. долларов

    12:283

    Simple Port Forwarding v.3.4.0 - утилита для управления трафиком на роутерах: Утилита для управления трафиком на роутерах

    12:05

    Борьба за рынок OLED началась: корейские производители судятся, а китайские объединяются в альянс: Уже в ближайшие годы экраны OLED станут фактическим стандартом в мобильных устройствах

    11:3624

    TransMac v.10.3 - небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh: Небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh

    11:30

    Fotosizer v.1.35 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    10:55

    Смартфон Acer Liquid Gallant Duo построен на платформе MediaTek и поддерживает две карты SIM: Ориентировочная цена устройства — $230

    10:5416

    Super Talent представила линейку SSD SuperNova с поддержкой интерфейса SATA 6 Гбит/с: В SSD используется контроллер SandForce и память MLC NAND

    10:313

    PowerArchiver 2012 v.10.22 - мощный и удобный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    10:20

    PrivaZer v.1.2.5 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    09:452

    Android.MMarketPay.origin: троянец-шопоголик из Китая: «Доктор Веб» предупреждает о распространении нового троянца, поражающего мобильные устройства под управлением ОС Android

    09:10

    ESET предпринимает новые шаги в борьбе с киберпреступностью: ESET сообщает о начале сотрудничества с организацией StopBadware

    08:35

    В Москве разработали Android-приложение для вызова такси без диспетчера: "Таксодром.ру" разработал для смартфонов на базе Android бесплатное приложение "Таксодром"

    08:00

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