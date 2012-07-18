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    18 июля 2012

    Стала известна цена карты Sapphire HD 7970 TOXIC с удвоенным объемом видеопамяти и новым дизайном: Цена инноваций

    23:174

    Новая версия клиента Twitter 3.3 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    19:13

    Evernote 4.1 для Android лучше работает на планшетах: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    18:44

    ABBYY Business Card Reader 2.0 для Android — упрощенная работа с визитками: В новой версии программы сохранять полученную информацию можно как в адресной книге смартфона, так и в визитнице

    18:39

    Доход Intel во втором квартале достиг 13,5 млрд. долларов: Оценка роста дохода за год скорректирована в сторону понижения

    15:468

    Ассортимент LEPA расширился за счет корпусных вентиляторов CASINO и CASINO 4C: Цена CASINO равна $17, CASINO 4C — $20

    15:067

    Новое поколение Core i3 и Pentium выйдет в сентябре: предварительные данные о Pentium Ivy Bridge

    15:038

    Флэш-накопитель Apacer AH354 оснащен интерфейсом USB 3.0: Конструкция корпуса U-Ring

    13:414

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.81 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    13:15

    Линейку объективов LUMIX G пополнила модель VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.: Объектив LUMIX G VARIO 45-150mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. совместим со стандартом Micro Four Thirds

    12:57

    Active SMART v.2.94 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилиты для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    12:40

    Представлен беззеркальный цифровой фотоаппарат Panasonic LUMIX DMC-G5: Данных о цене и дате начала продаж Panasonic LUMIX DMC-G5 пока нет

    12:2410

    CleanMyPC Registry Cleaner v.4.46 - утилита для очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:05

    Qualcomm представила APQ8064: четыре ядра Krait и Adreno 320: демо Adreno 320

    11:5518

    Samsung покупает часть компании CSR, относящуюся к сотовой связи и навигации: По условиям соглашения, Samsung получит подразделение CSR с 310 сотрудниками

    11:322

    SeaMonkey v.2.11 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    11:30

    Ассортимент фотокамер Panasonic пополнился суперзумом Lumix DMC-LZ20: Новинка оснащается датчиком изображения CCD разрешением 16 Мп

    11:181

    Ad-Aware v.10.2.17 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    10:55

    ASUS вывела на европейский рынок 27-дюймовые мониторы VE278N и VE278H: Обе новинки оснащаются ЖК-панелями типа TN

    10:4114

    CPUTempWatch v.1.0.13 - бесплатная утилита мониторинга температуры ЦП: Бесплатная утилита мониторинга температуры ЦП

    10:20

    Microsoft представила новый Office: Office будет доступен как облачный сервис с использованием инновационных нововведений Windows 8

    09:451

    Трансформируемый планшет Fujitsu STYLISTIC Q702 оснащается экраном AH-IPS и работает с ОС Windows 7: Не только для развлечений

    09:458

    «Лаборатория Касперского» и компания Seculert обнаружили очередного кибершпиона на Ближнем Востоке: «Лаборатория Касперского» и компания Seculert обнаружили очередного кибершпиона на Ближнем Востоке

    09:10

    В корпусе Xilence Montclair помещается системная плата типоразмера ATX, до семи карт расширения и до 10 накопителей: Корпус Xilence Montclair уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 49,90 евро

    09:001

    ESET: атаки на банковские счета остаются самыми популярными у хакеров: ESET сообщает о самом распространенном вредоносном ПО

    08:35

    Symantec: такой опасный "Марио" - новое вредоносное ПО: Android.Dropdialer был скачан с Google Play до 100 000 раз

    08:00

    Системные платы BIOSTAR H61MHB предназначены для сборки бюджетных ПК: Плата BIOSTAR H61MHB готова принять процессор Intel Sandy Bridge с TDP до 95 Вт

    08:001

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