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    12 марта 2010

    Линейку игровых ноутбуков MSI пополнила 17-дюймовая модель GE700:

    23:40

    GE первой оснащает GPGPU одноплатный компьютер в усиленном исполнении :

    22:23

    Кулеры Accelero XTREME теперь доступны и для видеокарт ATI Radeon HD 5870 и 5970:

    22:05

    Портативные винчестеры WD My Passport AV ориентированы на работу с видео:

    21:58

    Apple выпустила Safari 4.0.5:

    17:05

    Файловые обменники: eMule v.0.50a Beta 1:

    16:45

    Интернет и сети: MDaemon v.11.0.0:

    16:20

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.5.2:

    15:55

    Файловые менеджеры: FAR v.2.0 Build 1420:

    15:30

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.22:

    15:05

    Утилиты: GoodSync v.8.1.6.6:

    14:40

    Мультимедиа: JAlbum v.8.7.1:

    14:15

    Чистильщики: COMODO System Cleaner v.2.2.135611.5:

    13:50

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.2.0.2:

    13:25

    Утилиты: WinTricks v.6.0a:

    13:00

    Общение в сети: AIM v.7.2.6.1 Final:

    12:35

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.342.2:

    12:10

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.76:

    11:45

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.17:

    11:20

    Утилиты: WinGuggle v.2.1.1.2 Build 1 Revision 2:

    10:55

    Утилиты: Foxit Reader v.3.2.0 Build 0303:

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.2054 Beta:

    10:05

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:40

    Galaxy демонстрирует свой вариант 3D-карты GeForce GTX 470:

    09:33

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:15

    Детальная информация о процессорах AMD Phenom II: X6 «Thuban» и X4 «Zosma»:

    09:00

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    08:50

    Опубликованы спецификации OpenGL 4.0:

    08:28

    Драйверы для тачпадов Alps:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 марта):

    08:00

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