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    6 марта 2010

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.0.406 Beta:

    18:00

    Wacom обновляет интерактивный планшет Cintiq 21UX — теперь перо распознает 2048 уровней нажатия:

    17:54

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.342.1:

    17:35

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.8:

    17:10

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.6:

    16:45

    В системной плате MSI 870A-GD60 Hydra объединены разработки AMD и Lucid:

    16:31

    Утилиты: Capture .NET v.7.1.3716:

    16:20

    Мультимедиа: Reaper v.3.35:

    15:55

    Редакторы: KompoZer v.0.8b3:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.91.1.31:

    15:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.2.4 Final:

    14:40

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.2.1663:

    14:15

    Безопасность: CounterSpy v.4.0.3248:

    13:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.03.05:

    13:25

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.9.11:

    13:00

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.6.6 Beta:

    12:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.7 Build 34:

    12:10

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 129:

    11:45

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 025:

    11:20

    Графика: TwistedBrush v.16.17:

    10:55

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.6.8:

    10:30

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.27:

    10:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.16:

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.2:

    09:15

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0301.1:

    08:50

    Тестовые приложения: Fraps v.3.1.2:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 марта):

    08:00

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