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    31 марта 2010

    3D-карта AMD ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition поддерживает до шести мониторов: AMD расширяет ассортимент 3D-карт с поддержкой DirectX 11 моделью ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition

    18:37

    Утилиты: Asterisk Key v.9.7:

    18:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.35.1000:

    18:00

    Настройщики: Ace Utilities v.5.2.0 Build 470 Final:

    17:35

    Разработчики контроллеров рассчитывают на популярность USB 3.0:

    17:14

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.4.2.0:

    17:10

    iXBT TV: Видеообзор интернет-планшета Nokia N900 на ОС Maemo: Не пропустите очередной выпуск проекта iXBT TV

    17:00

    Общение в сети: Xfire v.1.123:

    16:45

    Утилиты: AnyReader v.3.1:

    16:20

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.45:

    15:55

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.3.5610:

    15:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1510:

    15:05

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.30:

    14:40

    AMAX использует 12-ядерные процессоры AMD в новом поколении суперкомпьютерных решений :

    14:15

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.1 (Updated):

    14:15

    Утилиты: Metamorphose 2 v.0.7.0 Beta:

    13:50

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.2:

    13:25

    XFX решила не выпускать 3D-карты GeForce GTX 480 и GTX 470:

    13:20

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.5.1:

    13:00

    Apple выпустила обновления iPhoto, Bonjour для Windows, а также iPhone SDK:

    12:45

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.2:

    12:35

    Intel обновила семейство серверных процессоров Xeon:

    12:25

    Графика: TwistedBrush v.16.22:

    12:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.03.30):

    11:45

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.18:

    11:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 136:

    10:55

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.45:

    10:30

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.1:

    10:05

    TDK предлагает твердотельную альтернативу миниатюрным винчестерам:

    10:04

    Sharkoon FireGlider Black: игровая мышь в черном:

    09:42

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    09:40

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:15

    ASUS готовит сразу пять 20-дюймовых моноблочных ПК серии EeeTop:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Intel:

    08:50

    Объём винчестера для ноутбуков WD Scorpio Blue высотой 9,5 мм достигает 750 ГБ:

    08:30

    Новые драйверы для сканеров отпечатков Validity:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    08:00

    Apple обновила iTunes и QuickTime 7:

    02:38

    Acronis выходит на рынок систем защиты от вредоносного ПО и спама:

    00:20

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