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    29 марта 2010

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 марта):

    23:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2010 года):

    23:10

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2010 года):

    22:35

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 марта 2010 года):

    22:00

    Увеличение спроса на недорогие ноутбуки вызвало дефицит чипсетов производства SiS:

    17:10

    SonData использует в подставке для ноутбука водяное охлаждение:

    15:38

    EVGA планирует продавать разогнанные варианты 3D-карт GeForce GTX 400 :

    14:25

    Samsung первой начинает поставки модулей серверной памяти объемом 32 ГБ:

    14:00

    AMD представила первые в мире 8-ядерные и 12-ядерные x86-совместимые CPU: Процессоры серии AMD Opteron 6000 характеризуются высокой производительность и энергетической эффективностью

    13:15

    Кому достанется Palm?:

    10:00

    Дифференциация на уровне наклеек: парад 3D-карт GeForce GTX 480 и 470:

    09:30

    3D-карты PowerColor HD 5670 и HD 5570: недостающее звено серии Go! Green:

    09:10

    Первые сведения о 3D-картах GeForce GTS 450, GTS 440 и GTS 430:

    09:00

    12 системных плат ASUS получат поддержку шестиядерных процессоров AMD Phenom II X6:

    08:45

    Продажи 3D-карт NVIDIA GeForce GTX 480 и 470 могут начаться в День космонавтики:

    08:30

    Synology DX510: решение на случай, если не хватает объёма NAS-сервера:

    07:50

    Apple выпустила обновления iMovie, профессиональных приложений и драйверов принтеров Canon:

    04:15

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