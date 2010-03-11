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    11 марта 2010

    I-O Data оценивает скоростной внутренний пишущий привод Blu-ray в $315:

    20:36

    В процессорной системе охлаждения Zaward Vapor120 применена технология HDT:

    19:41

    Объектив smc PENTAX-D FA 645 55mm F2.8 AL[IF] SDM AW для камер среднего формата защищен от пыли и влаги:

    17:37

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130690:

    15:55

    Утилиты: True Launch Bar v.4.46 Beta 1:

    15:30

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.20.018:

    15:05

    MSI выбрала для легкого ноутбука X-Slim X360 платформу Intel:

    14:58

    Мультимедиа: JAlbum v.8.7:

    14:40

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.8.0:

    14:15

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.8.0:

    13:50

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.32775:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.4.0.6 Final:

    13:00

    ASUS Cine5 — самая компактная в мире пятиканальная акустическая система?:

    12:46

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.3.100:

    12:35

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.790 Build 2730:

    12:10

    Резервное копирование: JaBack v.8.36:

    11:45

    Годы ожидания позади — PENTAX официально представляет среднеформатную цифровую камеру 645D:

    11:231

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.0:

    11:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.2.6 Final:

    10:55

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.155:

    10:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-03-10:

    10:05

    Спустя два с половиной года, SanDisk отказывается от обвинений в адрес Transcend :

    10:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.11.3:

    09:40

    1Cross Tech готовит к выпуску гибрид MID и «электронной книги» с двумя экранами :

    09:30

    Новые драйверы для тачпадов Elantech:

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.188.86 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 марта):

    08:00

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